RTL II 2017: Das wahre Leben in all seinen Facetten

München (ots) -- "Love Island" und "Naked Attraction" sorgen für Gesprächsstoff- Sozialreportagen treffen den Nerv der Zuschauer- Erfolgreiche digitale Verlängerungen der TV-Formate- RTL II News: Einzigartiges Facebook-Live-Event zurBundestagswahl- Free-TV-Premieren der beliebtesten US-Serien- 5,3 Prozent MA (14-49)"Zeig mir mehr"! Für RTL II ist dies nicht nur ein Slogan, sondernein Versprechen an die Zuschauer. Einfühlsame Reportagen, Doku-Soaps,Shows, Spielfilme und die besten Serien der Welt - das Programm istso abwechslungsreich wie das Leben selbst. Mit aktuellen Themen istRTL II ein fester Teil der Lebenswelt seiner Zuschauer und bleibt soim Gespräch. Durch crossmediale Vernetzung von Formaten und Inhaltenschafft RTL II ein 360-Grad-Storytelling und erreicht so die Menschenimmer und überall. Mit kreativem, überraschendem Fernsehen festigteder Münchner Sender im vergangenen Jahr seine Position alsReality-Sender Nummer 1. Insgesamt schließt RTL II das Jahr mit einemMarktanteil von 5,3 Prozent (14-49) und 7,6 Prozent in der jungenZielgruppe der 14-29-Jährigen ab.Mit "Curvy Supermodel" etablierte RTL II bereits 2016 einen neuenModelwettbewerb im TV. Die zweite Staffel erreichte im Sommer 2017bis zu 6,7 Prozent MA und 15,8 Prozent MA in der jungen Zielgruppe.Mit dem Format setzt RTL II ein Zeichen gegen bodyshaming und machtsich stark für ein positives, realistisches Frauenbild. DieseBotschaft transportiert auch die Marketing- undKommunikationskampagne, die für viel Aufsehen sorgte. El Cartel Mediagewann für das Format auch in diesem Jahr wieder zahlreicheMarkenpartner wie sheego, KiK und Happy Size. Darüber hinaus gab eseine umfangreiche crossmediale Kooperation mit dem Trendmagazin JOY.Einen großen Erfolg landete RTL II mit der außergewöhnlichenDating-Show "Naked Attraction". Das neue Format entwickelte sich mitTop-Werten von 10,6 Prozent und 15,7 Prozent MA (14-29) zumerfolgreichsten RTL II-Neustart seit August 2012. Auch online ist"Naked Attraction" voll eingeschlagen. Die exklusivenOnlineinterviews mit den Kandidaten gehörten zu den am häufigstengesehen Videos bei rtl2.de im Jahr 2017.Auch mit der neuen Show "Love Island - Heiße Flirts und wahreLiebe" landete RTL II einen großen Hit, der Spitzenwerte von 7,6Prozent MA und 18,2 Prozent MA in der jungen Zielgruppe erreichte."Love Island" war dazu sowohl digital als auch in den sozialen Medienein voller Erfolg. Die offizielle "Love Island"-Smartphone-App mitihren täglich neuen Inhalten wurde 265.000 Mal heruntergeladen undverzeichnete 20 Millionen Interaktionen. "Love Island"-Inhalte beirtl2.de wurden knapp 5 Millionen Mal aufgerufen. Bei TV NOW hatte"Love Island" rund 7,5 Millionen Videoviews. Ebenfalls sehrerfolgreich war das Format bei Facebook (100.000 Fans) und Instagram(45.000 Fans). Das Format kam auch bei Markenpartnern gut an. AboutYou war Hauptsponsor der Sendung. Daneben waren auch Durex alsCo-Sponsor und medipharma cosmetics als Product-Placement-Partner anBord.Familien-Soaps, die gerne auch mal laut und frech daherkommen,sind ein fester Bestandteil des RTL II-Programms. "Die Geissens"waren 2017 mit neuen Folgen ihrer Doku-Soap auf Sendung underreichten bis zu 7,0 Prozent MA. Konny Reimann und seine Familiemeldeten sich mit Geschichten aus ihrer exotischen Wahlheimat Hawaiizurück und erreichten bis zu 7,4 Prozent MA. Und auch Mutter Wollnyund ihre "schrecklich große Familie" unterhielten die Zuschauer mitaußergewöhnlichen Abenteuern aus ihrem Alltag. Das Ergebnis: Bis zu6,5 Prozent MA.Das Team von "GRIP - Das Motormagazin" blickt auf zehn Jahreauthentischen Motorsport-Journalismus zurück. Das große Jubiläumwurde im Dezember mit einem vierteiligen Special gefeiert. Insgesamterreichte das wöchentliche Magazin im vergangenen Jahr bis zu 6,7Prozent MA. Ebenfalls sehr beliebt ist die Sendung "Mein neuerAlter", in der Auto-Experten Menschen mit einem nur kleinen Budgetbei der Suche nach einem günstigen Gebrauchtwagen verhelfen. DieSendung erreichte bis zu 8,2 Prozent MA.Die Vorabend-Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667"erzählen die großen und kleinen Alltagsgeschichten junger Menschen.Der Erfolg der beiden Formate bei den jungen Zuschauern (14-29) hieltauch 2017 an. "Berlin - Tag & Nacht" erreichte im vergangenen JahrBestwerte von 28,8 Prozent MA (13,1 Prozent bei 14-49), "Köln 50667"erzielte bis zu 27,3 Prozent MA und 12,8 Prozent bei den14-49-Jährigen. In der Mediathek TV NOW erreichten die beiden Soaps2017 jeweils über 35 Millionen Videoviews. Bei YouTube generiertenVideoclips zu "Berlin - Tag & Nacht" regelmäßig über eine MillionAufrufe.Auch die "leisen" RTL II-Formate zeigen das echte Leben. InHelptainment-Sendungen wie "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt imKeller" (bis zu 8,3 Prozent MA), "Zuhause im Glück - Unser Einzug inein neues Leben" (bis zu 8,1 Prozent MA) oder "Die Bauretter" (bis zu6,9 Prozent MA) helfen engagierte Experten Menschen, dieunverschuldet in Not geraten sind. Berührende Momente aber auchdramatische Geschichten zeigen Formate wie "Teenie-Mütter - WennKinder Kinder kriegen" (bis zu 7,7 Prozent MA; 14-29: 17,5 ProzentMA), "Wunschkinder - Der Traum vom Babyglück" (bis zu 7,3 Prozent MA;14-29: 14,5 Prozent MA), "Die Babystation - Jeden Tag ein kleinesWunder" (bis zu 7,7 Prozent MA; 14-29: 15,5 Prozent MA), oder "BABYs!Kleines Wunder - großes Glück" (bis zu 7,5 Prozent MA; 14-29: 12,5Prozent MA).Auch ernste Themen klammert RTL II nicht aus. In "Auf Station -Die Kinderklinik" (bis zu 7,6 Prozent MA; 14-29: 14,1 Prozent MA)oder "Kleine Helden ganz groß! - Wenn Kinder kämpfen müssen" (bis zu6,6 Prozent MA; 14-29: 14,9 Prozent MA) nehmen Menschen ihr Schicksaltapfer in die Hand. Großes Interesse und Mitgefühl für dieProtagonisten weckten die authentischen Sozialreportagen "ArmesDeutschland - Stempeln oder abrackern" (bis zu 12,3 Prozent MA;14-29: 17,5 Prozent MA) und "Hartz & herzlich" (bis zu 14,4 ProzentMA; 14-29: 19,4 Prozent MA) bei den Zuschauern.Die beliebtesten und erfolgreichsten TV-Serien der Welt laufen alsFree-TV-Premiere exklusiv bei RTL II. Die zehn neuen Folgen dersechsten Staffel des Fantasy-Highlights "Game Of Thrones" erreichtenim Frühjahr bis zu 10,5 Prozent MA. Staffel sieben von "The WalkingDead" erreichte bis zu 13,0 Prozent MA. Die Serie war bei RTL II auchdigital ein großer Hit. In der Ausstrahlungswoche der 7. Staffel(13.10 - 20.10.2017) war sie mit über 434.000 Seitenaufrufen beirtl2.de das am zweithäufigsten aufgerufene Format (nach "Berlin - Tag& Nacht"). Im Zeitraum 13.10. - 24.10.2017 erreichte "The WalkingDead" in der Mediathek TV NOW sehr gute 570.000 Videoviews.Spielfilme sind ebenfalls ein fester Bestandteil des RTLII-Programms. Ein besonderer Erfolg gelang RTL II mit einemThemenabend zum 30-jährigen Jubiläum des Klassikers "Dirty Dancing".Der Publikums-Liebling erreichte dabei 11,6 Prozent MA und 1,98Millionen Zuschauer gesamt. Das Special "Mein Baby gehört zu mir! DieDirty Dancing Doku" holte starke14,3 Prozent MA. Abgerundet wurde derEvent-Abend mit "Dirty Dancing 2" (10,1 Prozent MA).Freitagabend präsentierte RTL II auch 2017 in der Prime Time großeHollywood-Highlights. Besonders erfolgreich waren auf dem etabliertenSendeplatz Filme wie der Thriller "Safe - Todsicher" (10,1 Prozent),der Actionfilm "Olympus Has Fallen" (9,9 Prozent), dieComicverfilmung "Der unglaubliche Hulk" (9,4 Prozent), dieFantasy-Komödie "Ghostbusters 2" (9,2 Prozent MA) oder "PitchPerfect" (8,9 Prozent MA).Die "RTL II News" zählen zu einer der wichtigstenNachrichten-Informationsquellen der jungen Zuschauer im deutschen TV.2017 wurde bei den 14- bis 29-Jährigen ein Bestwert von 21,2 ProzentMA erreicht. Auch in den sozialen Medien bewies das RTL II-News-Teamaus Berlin seine große Stärke: Eine dreieinhalbstündige Sondersendungzur Bundestagswahl via Facebook Live erreichte insgesamt über dreiMillionen Personen. Darüber hinaus wurde durch Shares, Reaktionen undKommentare über 47.000 Mal mit dem Stream interagiert. Das Angebotwurde vor allem von der jungen Zielgruppe angenommen. 94 Prozent derNutzer waren unter 45 Jahre alt.Neuer Markenauftritt und Relaunch von elcartelmedia.de Zu Beginndes Jahres erneuert El Cartel Media seinen Markenauftritt. Dasetablierte Stier-Motiv wird mit Polygonen modern interpretiert. DasCorporate Design positioniert den RTL II-Vermarkter noch klarer alsunverzichtbare Alternative im Markt. In weiteren Schritten wurdenauch das Anzeigenkonzept und der Webauftritt umfassend erneuert. Dieneue Website ist der Grundstein für eine interaktive Plattform, die2018 weiter ausgebaut wird. Maßgebend sind die Anforderungen derMediaplaner, die in ihrer täglichen Arbeit optimal unterstützt werdensollen.Musikkooperationen und Playlisten-Vermarktung RTL II und Musikgehören eng zusammen. Daher gibt es immer wieder klassischeOn-Air-Musikkooperationen mit Künstlern, die in den Werbepausen fürAufmerksamkeit sorgen. 2017 waren das unter anderem Scooter, RobinSchulz, Wincent Weiss und DJ Ötzi. Es gab in diesem Segment aber nocheine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit: Topsify, diePlaylistenmarke von Warner Music Central Europe, und das RTLII-Format "Berlin - Tag & Nacht" bieten den Zuschauern seit Oktober2017 die Möglichkeit, die Songs aus der sehr musik-affinen TV-Soap inder offiziellen Topsify "Berlin - Tag & Nacht" Playlist anzuhören.Gezielte Werbeaussteuerung mittels Addressable TV Die gezielteWerbeaussteuerung über Adserver-Technologie ermöglicht El CartelMedia gemeinsam mit seinem Partner, der smartclip AG. Als ersterTV-Vermarkter bot El Cartel Media Kunden die Möglichkeit Werbung alsSwitch In Spot und Switch In Reminder auszuspielen. AdressierbareWerbung realisierten unter anderen Saturn, bonprix, Mazda undUbisoft.Relaunch von rtl2spiele.deDas Angebot rtl2spiele.de wurde zu Beginn des Jahres einemumfassenden Relaunch unterzogen. Das Ergebnis: Eine optimierteUsability, ein neuer Look, eine verbesserte mobile Ansicht undzusätzliche Promotion-Möglichkeiten. Zudem wurde die Anzahl derangebotenen Spiele erhöht.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TVScope; BRD Gesamt, 1.Januar - 31. Dezember 2017. 27.-31. Dezember 2017: vorläufiggewichtet. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Zahlenauf die Zielgruppe 14-49 Jahre (Marktanteil).Pressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64185 6500martin.blickhan@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell