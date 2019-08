RTL Group und ProSiebenSat.1 Media: Jetzt reif für die Gegenbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Die Investoren der Medienunternehmen wie RTL Group (WKN: 861149) oder auch ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) hatten es in den vergangenen Jahren gewiss nicht leicht. Bedingt durch ein sich veränderndes Konsumverhalten hin zu Streamingangeboten verloren die jeweiligen Konzerne ordentlich an Börsenwert.

Beide Aktien gehören mittlerweile eher zu den Prügelknaben der Investoren. Lange Zeit schien es, als würde diese Entwicklung kein Ende finden. Auch, weil Lösungen schwer zu finden sind und sich die jeweiligen Streaming-Anbieter weiter etablieren.

Sowohl die RTL Group als auch ProSiebenSat.1 Media befinden sich gegenwärtig jedoch in einer interessanten Ausgangslage. Lass uns im Folgenden einmal schauen, ob die beiden Aktien vielleicht schon bald wieder die Shootingstars der Börse sein werden.

ProSiebenSat.1 Media rückt Streaming in den Fokus

Einen ersten interessanten Versuch, um das operative Ruder herumzureißen, hat gegenwärtig ProSiebenSat.1 Media unternommen. Wie es scheint, ist dem Management inzwischen dahin gehend ein Licht aufgegangen, dass Streaming die Zukunft des Fernsehens ist. Entsprechend wird sich der Medienkonzern von nun an hier wohl um passende Formate bemühen.

Insbesondere das neu gelaunchte Format Joyn könnte hierbei ein wichtiger Name sein. Bislang hat ProSiebenSat.1 Media einen kostenlosen werbefinanzierten Streamingdienst an den Start gebracht, eine kostenpflichtige Option mit entsprechenden Vorteilen soll in den kommenden Monaten folgen. Ein durchaus bemerkenswerter Schritt.

Insbesondere das Format beziehungsweise die niedrige und vor allem kostenlose Hürde zum Ausprobieren dieses Players könnte dabei einen entscheidenden Unterschied bewirken. Viele Streamingportale wollen schließlich direkt an unsere Brieftasche. Sofern hier nun noch die Inhalte stimmen, könnte das folglich ein interessantes Projekt werden.

Contentmäßig werden hierbei zunächst die Inhalte von Maxdome und dem Eurosport Player neben anderen Inhalten gebündelt. Gewiss ein interessantes Projekt, das es für Investoren und Interessierte zu verfolgen gilt.

RTL Group: Investitionen tragen Früchte

Eine zweite Aktie, die mithilfe von neuen Streamingangeboten den Turnaround schaffen möchte, ist die RTL Group. Das Unternehmen setzt gegenwärtig ebenfalls auf sein Was-ich-will-wann-ich-will-TV-Format namens TV Now und kann hiermit bereits so einige Erfolge feiern.

Wie ein Blick auf die aktuellen Zahlen nämlich offenbart, konnte die RTL Group für das erste Halbjahr erneut einen Umsatzanstieg verzeichnen. Die Erlöse stiegen unterm Strich um 4,2 % auf 3,17 Mrd. Euro, wobei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern innerhalb dieses Zeitraumes um 10 Mio. Euro auf 538 Mio. Euro zurückgegangen ist.

Bemerkenswert hierbei: Die noch recht neue Streamingsparte steht inzwischen schon für einen Umsatzanteil von 513 Mio. Euro ein. Ein Zuwachs im Jahresvergleich von 21 %, was zunächst für einen Erfolg des jeweiligen Formates sprechen könnte.

Sofern TV Now weiterhin so rasant wächst, könnte die RTL Group mit diesem Bereich durchaus ihr schwächeres klassisches TV-Geschäft in Zukunft kompensieren, was hier auch der Aktie neuen Schwung verleihen dürfte.

Interessante Ansätze!

Wie wir daher unterm Strich sehen können, verfügen die Aktien von ProSiebenSat.1 Media und der RTL Group über durchaus interessante Ansätze. Beide schrauben die Investitionen in ihre Streamingdienste hoch, bei beiden Unternehmen scheinen diese Projekte inzwischen zu strategischen Imperativen geworden zu sein.

Die etablierte Streamingkonkurrenz wird daher gegenwärtig mit eigenen Formaten angegangen. Ein Kampf von Feuer gegen Feuer, aber sofern diese Medienunternehmen in ihrem Markt noch up to date bleiben wollen, ist das wohl der einzig richtige Schritt.

