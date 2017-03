RTL Group präsentiert Zahlen für 2016 - noch mit Schäferkordt

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

KÖLN (dpa-AFX) - Die Bertelsmann-Tochter RTL Group stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Köln ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vor.



Vorerst zum letzten Mal wird Anke Schäferkordt die Zahlen präsentieren. Die Co-Vorstandsvorsitzende hatte am Mittwoch angekündigt, diesen Posten aufzugeben und sich auf ihre Aufgaben im Vorstand bei Bertelsmann und als Chefin von RTL Deutschland zu konzentrieren.

2015 hatte Europas größte werbefinanzierte Sendergruppe einen Rekord-Umsatz von 6,03 Milliarden Euro sowie einen Gewinn von 789 Millionen Euro vermeldet. Die Gruppe mit Sitz in Luxemburg ist zu 75,1 Prozent im Besitz der Bertelsmann AG, beteiligt an 60 Fernsehsendern und 31 Radiostationen sowie an Produktionsgesellschaften weltweit. In Deutschland sind dies RTL, RTL2, SuperRTL, n-tv und Vox./lic/DP/he