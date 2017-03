RTL Group: Die Zahlen sind eher durchwachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

RTL hat für die ersten 9 Monate 2016 eher durchwachsene Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg zwar um 2,2% auf rund 4,2 Mrd €, dafür konnten die Gewinne des Vorjahres nicht bestätigt werden. Unterm Strich sank der Gewinn sogar um 4,6% auf 2,88 € pro Aktie. Anders als der Erzrivale ProSieben konzentriert sich RTL weiterhin verstärkt auf das Free-TV-Geschäft. Dabei erzielt der Konzern nach wie vor beeindruckende Erfolge. Das Dschungelcamp, offizieller „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, triumphiert auch dieses Jahr wieder als Nummer 1 in der deutschen TV-Landschaft.

RTL sieht YouTube als echte Alternative zum Fernsehen an

Auch wenn solche TV-Formate persönlich meist eher negativ wahrgenommen werden, kann man mit ihnen Geld verdienen. Die günstigen Produktionskosten und die hohen Werbeeinnahmen sprechen eine Sprache für sich. Gleichzeitig versucht RTL mit seinen Tochterablegern, wie RTL Nitro oder RTL Crime, speziellere Kundenwünsche anzusprechen: Ein Konzept, das aufgehen kann.

Allerdings wird auch RTL nicht ganz ohne das Digitalgeschäft auskommen. Daher investiert der Konzern seit gut zwei Jahren in den Ausbau von alternativen Einnahmequellen. An erster Stelle ist hier die YouTube-Vermarktung zu nennen. RTL sieht YouTube als echte Alternative zum Fernsehen an. Deshalb versucht der Konzern „Stars“ in diesem Bereich für sich zu gewinnen und langfristig zu binden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.