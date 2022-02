RTL Group: Der Trade ist noch nicht angelaufen – wann geht’s los?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Unser letzter Beitrag im RuMaS Express-Service über RTL ISIN: LU0061462528 ist vom 01. Februar und hatte den Titel: „RTL Group: Ausbruch geschafft – wird auch der Widerstand geknackt?“ An der Chartentwicklung kann man sehen, dass die 51-Euro-Marke nach oben nur angetastet wurde, und der Widerstand bisher nicht geknackt wurde. Unser Einstiegskurs wurde also nicht erreicht. In den letzten Tagen gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



