RTL Group-Tochter M6 verkauft Fußballclub Girondins Bordeaux für 100 Millionen Euro

Hamburg (ots) - Das französische Medien-Unternehmen Groupe M6,dessen größter Anteilseigner die Bertelsmann-Tochter RTL Group ist(Anteil: 48,26 Prozent), hat den französischen Erstliga-FußballclubGirondins Bordeaux an den US-Investmentfonds General American CapitalPartners (GACP) veräußert. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin'new business' (www.new-business.de). Der Verkaufspreis liegt nachFirmenangaben bei 100 Millionen Euro. Die Zahlung erfolgt in mehrerenTranchen. Die Groupe M6 hatte den FC Girondins Bordeaux 1999erworben.