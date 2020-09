RTL Group: Geht es doch wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise am 19. März hat sich der Kurs der RTL-Aktie ISIN: LU0061462528 nur unwesentlich verändert. Seit Juli sehen wir im 6-Monats-Chart eine ausgeprägte Bodenbildung die in einer Bandbreite zwischen etwa 27,00 Euro – 30,00 Euro verläuft. Sämtliche Ausbruchsversuche wurden in den letzten Wochen von den Bären an der 30-Euro-Marke geblockt und der Kurs wurde wieder zurückgeworfen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



