"RTL Aktuell" und "RTL Nachtjournal": Die Linke kritisiert fehlende Kontrollen beim Mindestlohn und fordert deutlichen Personal-Zuwachs dafür

Die Bundestagsfraktion "Die Linke" kritisiert, dassdie Bezahlung des Mindestlohns trotz steigender Verstöße kaum geprüftwerde. Sie fordert deshalb nach exklusiven Informationen von "RTLAktuell" und dem "RTL Nachtjournal" von der Bundesregierung, die Zahlder Beschäftigten bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zügig um5.000 zu erhöhen. Im April hatte die Fraktion der "Linken" eineKleine Anfrage an die Bundesregierung zu den Mindestlohnkontrollen inden Bundesländern gestellt. Nach dem Erhalt einer umfänglichenAntwort der Bundesregierung will die "Linken"-Fraktion am Donnerstagihre Forderungen im Bundestag einbringen. Beide Papiere - sowohl dieAntwort der Bundesregierung als auch die Stellungnahme der "Linken"dazu - liegen den RTL-Hauptnachrichten "RTL Aktuell" und demNachrichtenmagazin "RTL Nachtjournal" vorab vor.Danach weist das Bundesfinanzministerium im Namen derBundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage darauf hin,dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FSK) "fürdie Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung fachlichsowie personell gut aufgestellt" sei. Sie gehe dabei"risikoorientiert vor und nicht anhand einer festgelegtenPrüfungsquote, d. h. es erfolgt eine risikoorientierte Auswahl der zuprüfenden Sachverhalte".Dazu Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende undSprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag: "Wenn dieBundesregierung behauptet, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit sei'personell gut aufgestellt', ist das nichts weiter als der Code fürdie Arbeitgeber zum offenen Rechtsbruch. Trotz weniger Kontrollenbleibt die Zahl der Verstöße hoch. Die Bundesregierung lässt diebetroffenen Beschäftigten im Regen stehen, wenn sie hier nichtendlich reagiert. Wirksame Kontrollen setzen entsprechend vieleKontrolleure voraus. Die Linke fordert daher, die Zahl derBeschäftigten bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zügig um 5.000 zuerhöhen. Die 1.600 Stellen, die die Bundesregierung bis 2022vorsieht, erweisen sich schon jetzt als völlig unzureichend."Aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage derLinken-Fraktion geht weiter hervor, dass die Zahl der durch die FKSgeprüften Betriebe - gemessen an der Zahl der Betriebe, für die sieinsgesamt Kontrollkompetenz hat - mit 2,4 Prozent äußerst niedrigist. Damit ist die Zahl der geprüften Betriebe in den vergangenendrei Jahren nur marginal gestiegen - und gegenüber 2014 sogargesunken (2016: 1,9 %; 2015: 2 %; 2014: 2,9 %). Die "Linken" weistdagegen darauf hin, dass eine schärfere Kontrolle besonders gebotensei. Denn laut Antwort der Bundesregierung ist die Zahl der von derFKS eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen derNichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns - anteilig gemessen anden Arbeitgeberprüfungen - von 1,6 Prozent in 2015 über 4,1 Prozentin 2016 auf 4,8 Prozent in 2017 gestiegen. In absoluten Zahlengemessen haben sich die von der FKS eingeleitetenOrdnungswidrigkeitsverfahren wegen Nichtgewährung des gesetzlichenMindestlohns zwischen 2015 und 2017 von 691 auf 2518 erhöht.Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Betriebe entspräche dies laut"Die Linke" rund 105.000 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahrenin 2017."RTL Aktuell", das "RTL Nachtjournal" und auch n-tv berichtendarüber heute ausführlich.