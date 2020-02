RTL Aktuell Spezial: Coronavirus in Deutschland heute um 20.15 Uhr

Köln (ots) - Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland aus. Seit demBekanntwerden des ersten Infektionsfalls in Bayern Ende Januar nehmen die Fällehierzulande immer mehr zu. Als Reaktion auf die weitere Ausweitung desCoronavirus ändert RTL das für heute geplante Programm und berichtet ab 20.15Uhr mit einer Sondersendung über den neuesten Stand der Entwicklungen. DieVorberichte zum heutigen Live-Spiel zwischen FC Salzburg und Eintracht Frankfurtin der UEFA Europa League verschieben sich auf 20:30 Uhr.Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Antworten sucht News Anchor Peter Kloeppelim "RTL Aktuell Spezial - Coronavirus in Deutschland" unter anderem im Gesprächmit Virologen, die darüber informieren, was jeder Einzelne tun kann, um sich voreiner Ansteckung zu schützen und wie weit die Suche nach einem Impfstoffvorangeschritten ist. Experten aus der Politik werden darüber hinaus live insStudio geschaltet, um die Strategie der Bundesregierung zur Eindämmung derInfektionskette zu durchleuchten. Die Ansteckungsgefahr ist zudem gerade inöffentlichen Einrichtungen hoch. Arbeitsrechtler melden sich zu Wort und klären,was Arbeitgeber und Beschäftigte jetzt wissen müssen.Der Nachrichtensender ntv liefert bereits den ganzen Tag über in mehreren NewsSpezials einen ausführlichen Überblick über die Infektionsgefahr in Deutschland.Pressekontakt:Kevin HielscherRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLVolontär Kommunikation & PR RTL / NITROTelefon: 022145674306Kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4532511OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell