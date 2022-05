RTL-Aktie: Schlechte Nachrichten

Die RTL-Aktie hat in der 1-Monats-Betrachtung über 20% an Wert verloren und auch langfristig ist der Titel an der Börse ein klarer Verlierer. Denn:Anleger verloren mit RTL-Aktien seit 2012 insgesamt -43,1% ihres eingesetzten Kapitals. Damit beläuft sich der jährliche Kursverlust auf durchschnittlich -5,5%. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 5.686 Euro...