RTL Aktie: Gute Quoten für den Bachelor!

Liebe Leser,

die RTL-Show “Der Bachelor” sorgte in der Vergangenheit für heftige Diskussionen. Sowohl Zuschauer als auch Experten übten zum Teil heftige Kritik an der Kuppelshow, die von einigen unter anderem als frauenfeindlich bezeichnet wird. Auf die Quoten haben die viel geführten Wortgefechte aber keinen negativen Einfluss. Ganz im Gegenteil, bei der aktuellen Staffel freut sich RTL über 2,22 Millionen Zuschauer in ... Mehr lesen…

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.