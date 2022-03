RTL-Aktie: 1 Milliarde Umsatz durch Streaming?

Die Aktien der RTL Group, des internationalen Medienunternehmens mit Hauptsitz in Luxemburg und einem weiteren Verwaltungssitz in Köln, bewegen sich in diesen Tagen sehr volatil. Während sie Anfang März noch bei knapp 45 Euro und am 17. März bei knapp 53 Euro notierte, ist sie inzwischen wieder unter 50 Euro gefallen.

RTL-Aktie: Verstärkte Investition in Streaming-Plattformen

Der TV- und Streaming-Anbieter RTL rechnet nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung