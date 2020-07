München (ots) -- Jana Ina Zarrella übernimmt Moderation der Sendung - Dennis und Benni Wolter Digital Hosts auf der "Battle of the Bands"-App - Ausstrahlung ab Donnerstag, 30. Juli 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIRTLZWEI startet am 30. Juli mit der neuen Reality-Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls". In der neuen Show lässt der TV-Sender talentierte Sängerinnen und Sänger in Girl- und Boybands gegeneinander antreten. Wöchentlich müssen die Bands ihr Können in Battles unter Beweis stellen und die Zuschauer mit ihrem Gesang überzeugen. Dabei zittern die jungen Musiker jedes Mal um ihren Verbleib in der Band, denn wer nicht überzeugt, muss gehen und am Ende der Staffel wird nur eine Band gewinnen. Moderiert wird die Show On-Air von Jana Ina Zarrella, Online führen Dennis und Benni Wolter, bekannt von ihrer YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" durch das Geschehen. Denn bei der neuen Reality-Musikshow bleibt der Sender auch abseits der Showbühne dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.Das Konzept der neuen Show ist einzigartig: Sechs Mädels und sechs Jungs ziehen gemeinsam in ein Loft in Köln und treten als Band in musikalischen Performances gegeneinander an. Die Kamera begleitet die Boy- und Girlband hautnah und zeigt täglich in der "Battle of the Bands"-App, was im Loft passiert. Einmal pro Woche verspricht die Primetime-Ausstrahlung bei RTL ZWEI viel Spannung, Drama, Emotionen und natürlich das alles entscheidende Battle. Denn nach dem Zuschauer-Voting wird sich herausstellen, welche Band die Runde für sich entschieden hat und welcher Kandidat in der Verlierer-Band durch ein neues Bandmember ersetzt wird.Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella führte bereits durch die RTL ZWEI -Formate "Love Island" und "Curvy Supermodel" und freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich musste nicht lange überlegen, als mich das Angebot für die Moderation von "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" erreichte. Ich liebe es, die jungen und motivierten Kandidaten von Show zu Show zu begleiten. Außerdem ist Musik bei uns zu Hause ein großes Thema - für mich also die perfekte Kombi!", so die gebürtige Brasilianerin.Neben der wöchentlichen Ausstrahlung können die Fans der Show tiefere Einblicke in das Loft-Leben über die "Battle of the Bands"-App erhalten, denn digital werden täglich die neuesten Geschehnisse und Insights geteilt. Über den Verbleib ihrer Lieblingskandidaten in der Band stimmen ausschließlich die Zuschauer ab - denn sie sind die Jury, indem sie sich in der App einer "Army" anschließen und ihre Lieblingsband supporten. Die Entertainer Dennis und Benni Wolter, bekannt von ihrer erfolgreichen YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer", werden als Digital Hosts eingesetzt. Die Zwillinge veröffentlichen seit 2010 gemeinsam Unterhaltungsvideos auf der Plattform und begrüßen seither viele bekannte deutsche Prominente bei ihrer wöchentlichen Satire-Show "World Wide Wohnzimmer".Die Sendung wird von youngest Media Germany produziert."Battle of the Bands - Boys vs. Girls" ab 30. Juli, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die-App ist ab dem 14. Juli für Android und iOS erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.Über "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"Ein Battle, zwei Bands - und die Zuschauer geben den Ton an! Im Zweikampf "Girlband vs. Boyband" begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? RTL ZWEI bleibt wieder dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATION - VERENA KÖCK - 089 - 64185 0 - VERENA.KOECK@RTL2.DERTLZWEI BILDREDAKTION BILDREDAKTION@RTL2.DE - MEHR INFORMATIONEN UNTERhttp://www.KOMMUNIKATION.RTLZWEI.DEWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6605/4647209OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell