München (ots) -- Die 12 Teilnehmer des Formates ziehen in ein stylisches Loft in Köln - Hier wird gelebt, gesungen, gelacht und natürlich gebattled - Ausstrahlung ab Donnerstag, 30. Juli 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIRTLZWEI startet am 30. Juli mit der neuen Reality-Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls". In der neuen Show werden talentierte Sängerinnen und Sänger in Girl- und Boybands gegeneinander antreten. Spannend vor allem: Die Teilnehmer leben gemeinsam in einem stylischen Loft in Köln zusammen, sodass den Kameras natürlich nichts entgeht - denn diese halten 24 Stunden auf das Geschehen.Performance und Leben treffen aufeinander: Neben einem gemütlichen Außenbereich mit Whirlpool findet sich Indoor eine stylische und moderne Einrichtung, die den Gesangstalenten zur Verfügung steht. Die Boys und Girls schlafen in getrennten Räumen und auch bei den Proben soll das gegnerische Team natürlich nichts mitbekommen, weshalb jede Band sich über eigene Proberäume freuen darf. Und doch wird es in den Gemeinschaftsräumen zum ständigen Aufeinandertreffen kommen.In dem Kölner Loft wird zusammengelebt, gelacht und geweint und vor allem eins: Gesungen und performt! Denn wöchentlich müssen die Bands ihr Können in Battles unter Beweis stellen und die Zuschauer mit ihrem Gesang überzeugen. Das Einzigartige daran: Die Performances geschehen mitten im Loft - denn hier befindet sich die große Showbühne! Dabei zittern die jungen Musiker jedes Mal um ihren Verbleib in der Band, denn wer nicht überzeugt, muss gehen und am Ende der Staffel wird nur eine Band gewinnen und mit einem Plattenvertrag belohnt.Die Sendung wird von youngest Media Germany produziert."Battle of the Bands - Boys vs. Girls" ab 30. Juli, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die App ist für Android und iOS (https://www.rtl2.de/sendungen/battle-of-the-bands-b oys-vs-girls/seite/hol-dir-die-battle-of-the-bands-app) erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.Über "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"Ein Battle, zwei Bands - und die Zuschauer geben den Ton an! Im Zweikampf "Girlband vs. Boyband" begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? RTL ZWEI bleibt wieder dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6605/4665400OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell