RTLZWEI präsentiert neues Design (FOTO)

München (ots) -- Zeitgemäßes Re-Design der TV- und Unterhaltungsmarke RTLZWEI- Heller, offener Auftritt - mehr Raum für Inhalte- Quadratisches Icon löst das bisher runde Logo ab- Die ZWEI im Schriftzug wird erstmals ausgeschrieben- Neues Bildkonzept mit realen Locations statt Green ScreenRTLZWEI zeigt sich ab Montagnachmittag, 7. Oktober, in einemvollständig neuen Design, das den Ansprüchen allerKommunikationskanäle gerecht wird. Dabei wird der Markenkern alsRealitysender Nr.1 im deutschsprachigen Raum noch klarer undzeitgemäßer kommuniziert und dargestellt.Das bisherige runde Senderlogo wird abgelöst von einemquadratischen Icon mit offenem Rahmen. In dessen Zentrum findet sichdie römische II mit dynamisch abgeschrägten Kanten wieder. Im neuen,modernen Schriftzug wird die ZWEI nun erstmals ausgeschrieben.Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer:"RTLZWEI steht für junges, modernes und innovatives Reality-TV. Wirbewegen uns in einem fragmentierten, digitalisierten undwettbewerbsintensiven Markt. Mit unserem neuen Corporate Designverfolgen wir deshalb ein klares Ziel: RTLZWEI soll alseigenständige, unverwechselbare Unterhaltungsmarke klar erkennbarbleiben. Unser Auftritt muss hervorstechen - auf allen Kanälen, onair, und heutzutage auch besonders im digitalen Raum. Eine starkeSendermarke strahlt auf diese Weise auf die Content-Marken ab undumgekehrt."Das letzte Re-Design der Marke fand im Februar 2015 statt. Seitdemhat sich der Sender in vielfacher Hinsicht weiterentwickelt: Über denkonsequenten Fokus auf Inhalte, die das echte Leben in all seinerVielfalt darstellen, hat RTLZWEI sein Profil im Markt geschärft. Mitgroßen Sozialreportagen und neuen Doku-Formaten bietet der Sendermehr denn je auch informierenden Content an. Aber auchReality-Unterhaltungs-Shows wie "Love Island" begeistern on air undonline. Das Design vollzieht diesen umfassenden Wandel nach.Tina Wiesner, Creative Director: "Wir schaffen in diesem Designviel mehr Raum für die Bilder und Gesichter unseres Programms. Um siegeht es. Der neue Look ist ein Rahmen: hell, offen, wandelbar,geradlinig, cool - aber das Design stellt sich nie über die Bilder.Das klare inhaltliche Profil von RTLZWEI wird nun im Senderauftrittdirekt sichtbar."Der neue Auftritt arbeitet mit hohen Anteilen weiß, ergänzt durchvier freundliche CI-Farben. Gleichzeitig mit dem Start des Designserfährt auch die Website www.rtl2.de einen umfassenden Relaunch imneuen Look.Carlos Zamorano: "Unsere Bildsprache spiegelt stringent denAnspruch von RTLZWEI, die Wirklichkeit abzubilden. Daher verwendenwir in der gesamten Bildsprache wann immer möglich reale Locationsstatt Greenbox-Aufnahmen. Besonders wichtig war es uns ein Design zuentwickeln, das den Ansprüchen aller Kommunikationskanäle gerechtwird: on air, online, mobil, in Print und on the ground. BesonderenDank und Anerkennung möchte ich hier unserer Agentur mehappyaussprechen, die das in hervorragender Teamarbeit mit RTLZWEIumgesetzt hat."Das Hauptlogo ist eine Kombination aus quadratischem Icon undSchriftzug - die beide unabhängig voneinander einsetzbar sind. Dieabgeschrägten Kanten der römischen II geben der Zahl einen modernenLook.Die größte Veränderung enthält die Wortmarke: Die ZWEI wirderstmals in der Sendergeschichte ausgeschrieben und setzt mit derSchriftart Helvetica auf ausdrucksstarke Schlichtheit. Headlines undSchlagwörter erscheinen in der verspielteren, eigens entwickeltenTypo "Frame", die grafisch den Rahmen des Icons aufgreift.Tina Wiesner: "Mit der neuen Typografie und dem Ausschreiben derZWEI schärfen wir die Markenidentität des Senders. Wir sind stolz aufdie ZWEI. Sie wird beim Aussprechen betont, und das sieht man nunauch optisch. Zahlreiche Designelemente der Geschäftsausstattung unddes on-air-Designs spielen mit dem Anschnitt des Wortes ZWEI."Das Design wurde in enger Zusammenarbeit mit der Agentur mehappyGmbH entwickelt.Ein Showreel können Sie über YouTube einbinden:https://www.youtube.com/watch?v=mTtfvl4Tl5o.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporateOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell