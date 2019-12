München (ots) - Im abgelaufenen Monat überzeugten bei RTLZWEI einmal mehr dieSozialdokumentationen. "Armes Deutschland" erzielte im November die bisherhöchsten Marktanteile des Jahres: bis zu 12,5 % bei den 14- bis 49-Jährigen undbis zu 11,8 % MA beim jungen Publikum (14-29). "Hartz & Herzlich" schaffte biszu 11,4 % MA (14-29: bis zu 11,5 %). 14-49). "Hartes Deutschland - Leben imBrennpunkt" erreichte bis zu 10,0 % MA (14-49).Im gleichen Genre punktete auch ein Neustart: "Deutschland - Deine Schulden"begleitet Verbraucher in der Privatinsolvenz und zeigt zudem die Perspektive derSchuldnerberater und Inkassobetreiber. Dafür gab es 6,6 % MA (14-49) und starke9,2 % bei den Jungen (14-29).Am Vorabend zeigten die beiden Daily Soaps eine gewohnt solide Performance:"Köln 50667" zählte bis zu 9,9 % MA (14-29: bis zu 19,1 %), "Berlin - Tag &Nacht" bis zu 8,2 % MA (14-29: bis zu 16,9 %)."Krass Schule - Die jungen Lehrer" ist die dritte Soap bei RTLZWEI undbegeistert die jungen Fans auf allen Kanälen: Im linearen TV kam das Format aufbis zu 18,5 % MA bei den 14- bis 29-Jährigen (14-49: bis zu 8,1 %). Mit über 30Millionen Videoviews war "Krass Schule" im November auch der erfolgreichsteRTLZWEI-Channel auf YouTube.Nun setzt die Soap ihren digitalen Siegeszug fort: der zugehörige TikTok-Accountstartete Anfang September, der auf Snapchat Ende Oktober. Beide Social-MediaKanäle haben bereits jeweils weit über 100.000 Follower.Unter den Spielfilmen fiel insbesondere "The Fast And The Furious" auf: DerAction-Klassiker beschleunigte bei den jungen Männern (14-29) auf 19,2 % MA(14-49 gesamt: 9,2 %). Der femininere Erfolg war "Natürlich blond!" mit 15,8 %MA bei den jungen Frauen (14-29) und 6,6 % bei allen 14-49-Jährigen.Der Monatsmarktanteil im November beträgt 5,2 % (14-49 Jahre) und 7,0 % (14-29Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV,01.11.-30.11.2019, vorläufig gewichtet 25.11.- 30.11.2019. Wenn nicht andersangegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEI UnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatelinkedin.de/rtl2fernsehenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4455109OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell