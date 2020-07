RTLZWEI im Juni: Sommerliche Performance im TV und in den Social Media

München (ots) - RTLZWEI bot im Monat Juni mit Sozial-Dokumentationen, Daily Soaps und Spielfilmen ein facettenreiches Programm mit vielen Quoten-Highlights. Bei EL CARTEL MUSIC, dem Musiklabel von RTLZWEI, erreichten zwei neue Releases hervorragende Social-Media-Werte.Die Highlights des Monats im Einzelnen:Daily Soaps im Vorabend top- Mit bis zu 7,7 % MA (14-49) und bis zu 15,5 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29) zählt "Köln 50667" zu den erfolgreichsten RTLZWEI-Sendungen im TV. Auch bei YouTube gehört das Format zusammen mit "Berlin - Tag & Nacht" zu den Top-Channels von RTLZWEI. Hier erzielte "Köln 50667" über 13 Millionen Videoviews*. Auf TVNOW war die Daily Soap das beliebteste RTLZWEI-Format. - "Berlin - Tag & Nacht" erzielte mit bis zu 8,4 % MA und bis zu 16,6 % MA bei den 14-bis 29-jährigen Zuschauern ausgezeichnete Werte.Sozial-Dokus auf dauerhaft hohem Quotenniveau und ein Jahresbestwert- "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" überzeugte mit bis zu 8,9 % MA und erreichte im Juni den besten Monatsschnitt des Jahres für diese Doku-Reihe. - "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit bis zu 7,5 % MA bzw. 10,9 % MA (14-29).Action und beste Unterhaltung mit Spielfilmen- An den Wochenenden standen Spielfilme hoch im Kurs: "Olympus Has Fallen" punktete mit 9,5 % MA - Die Action-Comedy "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis" erreichte 7,7 % MA. - Die Free-TV-Premiere des Thrillers "Hotel Artemis" mit Jodie Foster erzielte 7,5% MA.Social-Media-Erfolge für "GRIP - Das Motormagazin" und zwei Releases von EL CARTEL MUSICDas sendereigene Label EL CARTEL MUSIC fördert musikalische Talente unter den Sendergesichtern und bietet Newcomern und etablierten Künstlern eine Plattform. Im Juni gab es zwei Song-Releases, die überaus erfolgreich waren.- Juan Daniél veröffentlicht mit "Buenos Momentos" den Latin-Song des Sommers. Der Song-Release wurde auf YouTube mehr als 900.000 Mal aufgerufen und kletterte auf Platz 6 der meistgesehenen Videos von RTLZWEI im Juni. Bei TikTok** wurde der Song, der mit einer Challenge angekündigt wurde, 3,6 Millionen Mal aufgerufen. - "Krass Schule"-Star Jeje Lopes' neue Single "Bye" erreichte seit dem Song-Release Mitte Juni bei YouTube 340.000 Aufrufe und zählt dort bereits mehr als 103.000 Abonnenten. - "GRIP - Das Motormagazin" feierte zu Beginn des Monats Premiere bei Snapchat*** und zählt bereits 20.000 Follower und mehr als 5,7 Millionen Aufrufe.Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI lag im Juni bei 4,6 %.TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.06.-29.06.2020, vorläufig gewichtet 27.06.- 30.06.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. 1YouTube Creator Studio, Stand 28.06.2020; 2TikTok Insights, Stand 29.06.2020; 3Snapchat Story Studio, Stand 29.06.2020Über RTLZWEI: Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEI UnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporateWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4639519OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell