München (ots) -- "Die Wollnys" mit 8,5 % MA (14-49 Jahre) und 12,9 % MA (14-29Jahre) zur Primetime- Um 21:15 Uhr mit 9,9 % MA (14-49 Jahre) und 14,5 % MA (14-29Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,9 %Erfolgreiche Primetime am gestrigen Mittwoch bei RTLZWEI: Mit zweineuen Folgen hat die beliebte Großfamilie Wollny zum wiederholten Malmit starken Quoten überzeugt. Die Doku-Soap erreichte zur bestenSendezeit 8,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 12,9 % MA in der jungenZielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,24 Mio. Zuschauer verfolgten dieturbulenten Hochzeitsvorbereitungen im Hause Wollny.Auch die zweite Folge "Die Wollnys - Eine schrecklich großeFamilie" punktete beim TV-Publikum und steigerte sich aufüberzeugende 9,9 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) und14-5 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,40 Mio. Zuschaueramüsierten sich über den Versuch von Peter, Harald und Flo eineHochzeitstorte zu backen.Im Anschluss erreichte "Babys! - Kleines Wunder - Großes Glück 6,3% MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen sowie 8,6 % MA bei denjungen Zuschauern (14-29 Jahre).Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,9 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt16.10.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.