RTLZWEI im April: Daily Soaps können feiern

München (ots) - Ein abwechslungsreicher Mix aus Doku-Soaps, Daily Soaps, Dokumentationen und Spielfilmen sorgte im vergangenen Monat für Quoten-Highlights bei RTLZWEI.Mit dem spannenden Sozialexperiment "Prominent und obdachlos" verzeichnete der Sender einen erfolgreichen Neustart: 7,2 % Marktanteil (14-49) und 12,2 % MA bei den 14-29-Jährigen wurden erzielt. Die Rückkehr eines vertrauten Gesichts erfreute ebenfalls insbesondere das junge Publikum: "Daniela Katzenberger -Familienglück auf Mallorca" erreichte dort bis zu 14,4 % MA (14-29) und bis zu 7,8 % bei den 14-49-Jährigen.Die drei Daily Soaps bei RTL ZWEI haben seit langer Zeit eine treue Fangemeinde im TV, auf TVNOW und in den Social Media. "Berlin - Tag & Nacht" punktete im April mit einem Jahresbestwert: bis zu 7,9 % MA bzw. 14,9 % (14-29).Am 30. April feierte "Krass Schule - Die jungen Lehrer" zweiten Geburtstag: Seit der Premiere vor zwei Jahren erreicht die Soap bis zu 11,4 % MA und bis zu 25,4 % bei den jungen Zuschauern (14-29)*. Insgesamt folgen dem Format auf YouTube**, Instagram***, Snapchat**** und TikTok***** über 1,8 Mio. Abonnenten. Auf YouTube zählt das erfolgreichste Video allein über 6,6 Mio. Views. Bei Snapchat kommt die Top-Episode auf 2,7 Mio. Unique User. Auf TVNOW****** gehört "Krass Schule" mit 48,4 Mio. Video Views zu den drei beliebtesten Daily Soaps des Streaming-Angebots.Überzeugend performten auch die Sozialdokumentationen: "Armes Deutschland - stempeln oder abrackern" kam auf bis zu 7,2 % MA bzw. 7,1 % (14-29), "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" schaffte bis zu 6,1 % MA bzw. 7,3 % (14-29).Für Ablenkung im zweiten Monat der Corona-Krise sorgten auch die Spielfilme bei RTL ZWEI : So erzielte der Monty-Python-Klassiker "Das Leben des Brian" 9,4 % MA und fand mit 12,2 % MA vor allem bei Männern (14-49) Zuspruch. "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" eroberte sogar 12,5 % MA in dieser Zielgruppe und 9,7 % bei allen 14-49-Jährigen.Der Gesamtmarktanteil von RTL ZWEI stieg im Vergleich zum März um 0,2 Prozentpunkte auf 4,7 %.TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.04.-29.04.2020, vorläufig gewichtet 27.04.- 29.04.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *30.04.2018-27.04.2020**YouTube Creator Studio, Stand 26.04.2020; ***Instagram Insights, Stand 28.04.2020; ****Snapchat Story Studio, Stand 28.04.2020; *****TikTok Insights, Stand 28.04.2020; ******TVNOW, RTLi, Stand: 28.04.2020