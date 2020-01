RS - zwei Buchstaben ,elektrisieren' die SKODA Fans (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - SKODA 130 RS als erster Meilenstein in der 45-jährigenGeschichte sportlicher RS-Modelle- Je nach Markt 20 Prozent der dritten OCTAVIA-Generation als OCTAVIA RSausgeliefert- OCTAVIA RS iV setzt Erfolgsgeschichte erstmals auch als RS-Modell mitPlug-in-Hybridantrieb fortSeit mehr als 45 Jahren ,elektrisieren' die Buchstaben RS die Fans besonderssportlicher SKODA Modelle. Das Kürzel RS steht für ,Rally Sport' undkennzeichnet neben erfolgreichen Rennfahrzeugen wie dem legendären SKODA 130 RSseit dem Jahr 2000 auch die sportlichsten Versionen von Serienmodellen destschechischen Automobilherstellers. Jetzt schreibt die vierte Generation desSKODA OCTAVIA die erfolgreiche RS-Geschichte erstmals mit Plug-in-Hybridantriebfort - zwanzig Jahre nach dem Debüt des ersten OCTAVIA RS.Mit seiner RS-Familie feiert SKODA seit mehr als 45 Jahren Erfolge aufRallye-Pisten und Rennstrecken, inzwischen bieten die RS-Serienmodelle auch aufder Straße einen vernünftigen Schuss Sportlichkeit. Die Geschichte des Kürzels,RS' beginnt im Jahr 1974. Damals verwendet der Hersteller die Abkürzung von,Rally Sport' erstmals für die Modellbezeichnung der damaligen Rallye-PrototypenSKODA 180 RS und 200 RS. Inzwischen ist das dynamische Kürzel auch dank dergroßen Erfolge des SKODA 130 RS im Laufe der 70er- und 80er-Jahre ein legendäresSynonym für Motorsport. Seit dem Jahr 2000 schreiben die konsequent aufSportlichkeit ausgelegten RS-Serienmodelle seine Erfolgsgeschichte fort - zurModellpalette gehörten seitdem der OCTAVIA RS, der FABIA RS sowie der KODIAQRS*.Meilenstein: SKODA 130 RSNach erfolgreichen Tests mit den Rallye-Prototypen 180 RS und 200 RS stelltSKODA im Jahr 1975 den für regelmäßige Renneinsätze entwickelten SKODA 130 RSvor. Das auf dem Serienmodell SKODA 110 R basierende zweitürige Coupé wiegt dankkonsequentem Leichtbau mit Karosserieteilen aus Aluminium (Dach und Außenhautder Türen) und glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff (Kotflügel und Fronthaube)nur 720 Kilogramm und wird zum Erfolgsmodell. Der heckgetriebene Rennbolideverfügt über einen 140 PS starken 1,3-Liter-Motor und feiert bis 1983 zahlreicheErfolge auf der internationalen Rallye-Bühne und der Rundstrecke. 1977 fährt der130 RS bei der legendären Rallye Monte Carlo auf die ersten beiden Plätze inseiner Klasse und gewinnt auch bei der Akropolis-Rallye. Auf der Rundstreckefeiert er 1981 den Gesamtsieg in der Tourenwagen-Europameisterschaft.Serienstar: SKODA OCTAVIA RSIm Jahr 2000 steigt SKODA mit dem OCTAVIA WRC in die Rallye-Weltmeisterschaftein und verwendet das Kürzel RS parallel erstmals für ein Serienmodell. DieBuchstabenkombination kennzeichnet seither jeweils die sportlichste Varianteeiner Modellreihe, die Fahrspaß und die traditionelle Praktikabilität einesSKODA perfekt miteinander verbindet. Erstes Modell der inzwischen sehrerfolgreichen Produktfamilie ist vor 20 Jahren der SKODA OCTAVIA RS, fürsportliche Fahrleistungen sorgt damals sein 1,8-Liter-Turbomotor mit 132 kW (180PS). Er wird zunächst als Limousine und ein Jahr später auch als COMBIangeboten, bis 2005 werden mehr als 17.600 Einheiten produziert. Im OCTAVIA RSder zweiten Generation entfalten ein 2,0-TFSI-Benziner mit 147 kW (200 PS) odererstmals ein Dieselmotor ihre Kraft: Der 2,0 TDI leistet 125 kW (170 PS), alsModellvarianten stehen erneut Limousine und COMBI zur Wahl. Insgesamt rollenmehr als 87.800 Exemplare vom Band, wodurch der OCTAVIA RS schon in der zweitenGeneration die Marke von 100.000 insgesamt produzierten Einheiten übertrifft.Noch erfolgreicher ist ab 2013 der OCTAVIA RS der dritten Generation, dererstmals die seitdem für RS-Modelle charakteristische durchgehende roteReflektorleiste am Heck trägt. Der 2,0 TSI hat zunächst 162 kW (220 PS), der 2,0TDI leistet jetzt 135 kW (184 PS)* und ist zum ersten Mal auch mit Allradantriebverfügbar. Später bringt der Benziner 169 kW (230 PS) auf die Straße, alsOCTAVIA RS 245 sogar 180 kW (245 PS). Wie gewohnt ist auch die dritte Generationwieder als Limousine und COMBI erhältlich und erfreut sich bei den Fans größterBeliebtheit. In Deutschland, Großbritannien und der Schweiz erzielen dieRS-Modelle einen Anteil von mehr als 20 Prozent an den Auslieferungen innerhalbder OCTAVIA-Baureihe. Insgesamt produziert SKODA von der dritten Generation desOCTAVIA RS 172.000 Fahrzeuge.Familienzuwachs: SKODA FABIA RSIm Jahr 2003 erweitert SKODA die RS-Familie um den neuen FABIA RS. Er wird aufdem Genfer Auto-Salon vorgestellt und ist das Basismodell für das parallelpräsentierte neue Rallye-Fahrzeug FABIA WRC. Der in der FABIA-Baureihe exklusivim FABIA RS eingesetzte 1,9-TDI-Motor leistet 96 kW (130 PS) und kombiniert sehrgute Fahrleistungen mit einem geringen Verbrauch von lediglich 5,6 Litern Dieselauf 100 Kilometern. Der Standardsprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 9,6Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist erst bei 204 km/h erreicht. 2010erscheint die RS-Variante der zweiten FABIA-Generation mit einem 132 kW (180 PS)starken 1,4-Liter-Benziner mit kombinierter Turbo-Kompressor-Aufladung und einem7-Gang-DSG. Erstmals ist der FABIA RS auch als COMBI erhältlich.Rekordhalter: SKODA KODIAQ RSDer 2018 vorgestellte KODIAQ RS ist das erste SUV der RS-Familie. Mit demRundenrekord für siebensitzige SUV auf der 20,832 Kilometer langen, legendärenNordschleife des Nürburgrings in 9:29,84 Minuten stellt er seine Sportlichkeitunter Beweis. Sein 2,0 TDI mit 176 kW (240 PS) kombiniert eindrucksvollPerformance und Nachhaltigkeit. Der Dynamic Sound Boost unterstreicht akustischden emotionalen Auftritt des stärksten KODIAQ.Fortsetzung folgt: SKODA OCTAVIA RS iVIn Kürze schlägt die vierte Generation des SKODA OCTAVIA das nächste Kapitel derRS-Erfolgsstory auf. Zum ersten Mal in einem sportlichen Top-Modell von SKODAwird im OCTAVIA RS iV* ein Plug-in-Hybridantrieb zum Einsatz kommen. SeinePremiere feiert er auf dem Genfer Auto-Salon vom 3. bis 15. März 2020.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA RS iVDie offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da dasTypgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird nochnicht zum Verkauf angeboten.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS)innerorts 7,4 - 7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km, kombiniert 6,4 - 6,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 168 - 163 g/km, CO2-Effizienzklasse C - BOCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI 4x4 DSG 135 kW (184 PS)innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 132 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)innerorts 8,2 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 6,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km, CO2-Effizienzklasse C