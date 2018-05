RSM berät capiton AG bei Kauf- und Übernahmeverfahren der ISPIN AG

Düsseldorf (ots) - Die unabhängige und inhabergeführte PrivateEquity Gesellschaft capiton, in deren Beteiligungsportfolio sichbereits zehn mittelständische Unternehmen befinden, beteiligt sichgemeinsam mit dem Management mehrheitlich an dem führenden SchweizerCyber-Security-Unternehmen ISPIN AG.Die Transaktion, von der beide Parteien große Wachstumsimpulseerwarten, wurde von RSM umfassend begleitet und innerhalb wenigerWochen realisiert. Nach Aussagen aller Beteiligten hat das großeRSM-Engagement und die Kompetenz bei der Projektdurchführungwesentlich zum Abschluss der Transaktion beigetragen. RSM konnteinnerhalb kürzester Zeit ein schlagkräftiges Expertenteam ausDeutschland und der Schweiz mobilisieren. "Die Seniorität und dasCommitment des RSM-Projektteams hat es ermöglicht, die Due Diligencein kurzer Zeit erfolgreich zum Abschluss zu bringen", so RoumyanaSchnettler von capiton."Die Zusammenarbeit mit den involvierten Beratern sowie mitcapiton selbst war von hoher Professionalität und einemausgesprochenen Verständnis für mittelständische Unternehmengeprägt", so Volkmar Berner, Partner, RSM Transaction Services.Beteiligte Personen von RSM: Volkmar Berner (Partner, Finance),Florian Mühl (Manager, Finance), Daniel Spitz (Partner, Tax)Weitere Informationen finden Interessenten unter:- www.capiton.de- www.ispin.chPressekontakt:RSM GmbHDorothée WerryGeorg-Glock-Straße 440474 DüsseldorfTelefon: 0211 60055-417E-Mail: presse@rsm.dewww.rsm.deOriginal-Content von: RSM GmbH, übermittelt durch news aktuell