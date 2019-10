RSA Insurance: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Am 25.10.2019, 04:36 Uhr notiert die Aktie RSA Insurance an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 526.53 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

RSA Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der RSA Insurance verläuft aktuell bei 539,5 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 526,6 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,39 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 523,87 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die RSA Insurance-Aktie der aktuellen Differenz von +0,52 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: RSA Insurance schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,03 % und somit 0,98 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,05 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der RSA Insurance als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für RSA Insurance aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 649 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,24 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 526,6 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".