RR Donnelley & Sons: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Kurs der Aktie RR Donnelley & Sons stand am 28.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 5,4 USD. Der Titel wird der Branche "Kommerzielles Drucken" zugerechnet.

Die Aussichten für RR Donnelley & Sons haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über RR Donnelley & Sons in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RR Donnelley & Sons wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei RR Donnelley & Sons beträgt das aktuelle KGV 5,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Commercial Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 37,61. RR Donnelley & Sons ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die RR Donnelley & Sons-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RR Donnelley & Sons vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 48,15 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,4 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält RR Donnelley & Sons eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.