RR Donnelley & Sons: Wie jetzt?

Der Kurs der Aktie RR Donnelley & Sons steht am 30.11.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 3.96 USD. Der Titel wird der Branche "Kommerzielles Drucken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für RR Donnelley & Sons entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die RR Donnelley & Sons-Aktie hat einen Wert von 35,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,75). Auch hier ist RR Donnelley & Sons weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,75), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für RR Donnelley & Sons.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,79 liegt RR Donnelley & Sons unter dem Branchendurchschnitt (92 Prozent). Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 46,07 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt RR Donnelley & Sons damit 42,27 Prozent unter dem Durchschnitt (8,14 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,14 Prozent. RR Donnelley & Sons liegt aktuell 40,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".