RR Donnelley & Sons: Was soll die Aufregung?

An der Heimatbörse New York notiert RR Donnelley & Sons per 07.06.2019, 07:56 Uhr bei 2,25 USD. RR Donnelley & Sons zählt zum Segment "Kommerzielles Drucken".

Wie RR Donnelley & Sons derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von RR Donnelley & Sons gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 2,64 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 47,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. RR Donnelley & Sons weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,41 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 2,27 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,13 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der RR Donnelley & Sons von 2,25 USD ist mit -53,7 Prozent Entfernung vom GD200 (4,86 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,75 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -40 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der RR Donnelley & Sons-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.