RR Donnelley & Sons: Augen auf!

Für die Aktie RR Donnelley & Sons stehen per 10.04.2019, 09:05 Uhr 4,48 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. RR Donnelley & Sons zählt zum Segment "Kommerzielles Drucken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses RR Donnelley & Sons auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die RR Donnelley & Sons sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RR Donnelley & Sons vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die RR Donnelley & Sons. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 8 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 78,57 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,48 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Dividende: RR Donnelley & Sons hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,55 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,26%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,29 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für RR Donnelley & Sons in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für RR Donnelley & Sons haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. RR Donnelley & Sons bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.