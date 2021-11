RRD-Aktie: Stimmt der Übernahme durch Atlas zu!

Überblick Chatham Asset Management, LLC, die ~14,9% an(NYSE:RRD) hält, hat das Angebot zum Erwerb der verbleibenden Stammaktien von RRD auf 9,00-9,50 $ pro Aktie in bar erhöht. Zuvor hatte Chatham ein Angebot zum Erwerb von RRD-Stammaktien, die sich noch nicht im Besitz von Chatham befanden, zu einem Preis von 7,50 $ pro Aktie in bar unterbreitet, was einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!