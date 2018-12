RPS Group PLC: Was passiert jetzt?

Der Kurs der Aktie RPS Group PLC stand am 28.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 132 GBP. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir RPS Group PLC einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob RPS Group PLC jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von RPS Group PLC investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services einen Mehrertrag in Höhe von 5,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der RPS Group PLC wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das RPS Group PLC-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der RPS Group PLC liegt im Mittel wiederum bei 250 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 132 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 89,39 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der RPS Group PLC insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: RPS Group PLC wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.