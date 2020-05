RPS Group PLC: War das hier wirklich zuzutrauen?

Der RPS Group PLC-Kurs wird am 26.05.2020, 02:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 37.25 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Wie RPS Group PLC derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die RPS Group PLC sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das RPS Group PLC-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die RPS Group PLC. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 45 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 20,81 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 37,25 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der RPS Group PLC liegt bei 65,45, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die RPS Group PLC bewegt sich bei 46,36. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der RPS Group PLC beläuft sich mittlerweile auf 123,4 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,25 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -69,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,08 GBP. Somit ist die Aktie mit -17,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".