RPM begrüßt Rick Grubb, Chief Information Officer

Detroit (ots/PRNewswire) - RPM ist stolz darauf, Rick Grubb als Chief Information Officer des Unternehmens zu begrüßen. Als IT-Führungskraft, die mit der Leitung großer globaler Teams vertraut ist, darunter mehr als 170 Ingenieure in seiner früheren Position bei GE Healthcare und GE Aviation, wird Grubb das bestehende Technologieangebot erweitern und dazu beitragen, die Dienstleistungen des Unternehmens zu skalieren, um den anspruchsvollen Anforderungen einer sich ständig verändernden Logistiklandschaft gerecht zu werden.Grubb, der direkt an den CEO von RPM, Sergio Gutierrez, berichtet, wird dem Führungsteam angehören und eng mit dem Team zusammenarbeiten, um kurz- und langfristige strategische Möglichkeiten zu identifizieren und agile Methoden zu implementieren. "Ich freue mich sehr darauf, Teil des RPM-Teams zu werden und meine Erfahrungen einzubringen, um die digitale Entwicklung des Unternehmens zu leiten", so Grubb.Grubb hat sich als erfolgreich erwiesen, indem er technisches Fachwissen und einen ausgeprägten Geschäftssinn mit einer visionären Führungsrolle kombiniert hat, um den kulturellen und digitalen Wandel voranzutreiben. Bevor er zu RPM kam, war er seit 2011 bei General Electric tätig, wo er vom Principal Architect im Bereich CRM über den IT-Leiter im Bereich Vertrieb und Marketing zum Senior Director of Software Engineering für GE Healthcare und anschließend für GE Aviation aufstieg."Ricks Erfahrung im Bereich der Logistik wird uns helfen, unser Dienstleistungsangebot zu verbessern und ein echtes Unterscheidungsmerkmal zu schaffen, um unsere Mitarbeiter und Kunden besser zu unterstützen. Unser Engagement für vollständige Transparenz und Digitalisierung, gepaart mit seinem innovativen Ansatz, wird es uns ermöglichen, ein modernes Effizienzmodell zu erreichen. Ich freue mich, Rick in unserem Team zu haben", sagt CEO Sergio Gutierrez.Informationen zu RPMRPM ist eines der am schnellsten wachsenden Logistikunternehmen der Welt, das sich auf den Transport von Gütern und fertigen Fahrzeugen spezialisiert hat und monatlich Tausende von Einheiten ausliefert. Unsere Kernkompetenz besteht darin, den Transportbedarf unserer Kunden zu decken, indem wir die verfügbaren Lkw-Kapazitäten aufeinander abstimmen und jedes Transportangebot mit der bestmöglichen technologiegestützten Logistikausführung sorgfältig abwickeln.Wir wissen, dass die Stärke unseres Unternehmens aus unserem Team von engagierten Mitarbeitern kommt, die besser zusammenarbeiten, Veränderungen annehmen, hartnäckig, ausdauernd, maßvoll, diszipliniert und loyal sind und das Vertrauen schätzen, das sie sich nach Abschluss der Arbeit verdienen.RPM schaffte es in 8 aufeinanderfolgenden Jahren auf die vom Inc. Magazine veröffentlichte Inc. 5000 Liste und in den Inc. 5000 Regionals: Mittlerer Westen in 2020 und 2021. Zu den weiteren Auszeichnungen gehören die Ernennung durch Food Logistics als Top Green Provider, die Great Places to Work®-Zertifizierung, Crain's Top 200 Private Companies, die Ernennung durch Transport Topics als Top 50 Freight Broker drei Jahre in Folge, die Auszeichnung durch Entrepreneur Magazine's Top Company Cultures in 2018, Inc. Magazine's Best Workplaces in 2017, "Cool Places to Work in Michigan" von Crain's Detroit Business in 2015, 2016, und 2017. Außerdem haben wir 2016 und 2018 den 360 Award des Entrepreneur Magazine erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606102/RPM_Freight_Grubb.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276523-1&h=2698561353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3276523-1%26h%3D3879257638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1606102%252FRPM_Freight_Grubb.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1606102%252FRPM_Freight_Grubb.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1606102%2FRPM_Freight_Grubb.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321431/RPM_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276523-1&h=3586326285&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3276523-1%26h%3D777072207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1321431%252FRPM_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1321431%252FRPM_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1321431%2FRPM_Logo.jpg)Pressekontakt:Direktor für Marketing und KommunikationDrew Shermandsherman@rpmmoves.comOriginal-Content von: RPM Freight Systems LLC, übermittelt durch news aktuell