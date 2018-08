RPM: Ist jetzt alles möglich?

In unserer neuen Analyse nehmen wir RPM unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien". Die RPM-Aktie notierte am 17.08.2018 mit 63,93 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben RPM nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die RPM-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 55,4 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -13,34 Prozent erzielen, da sie derzeit 63,93 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der RPM von 63,93 USD ist mit +20,83 Prozent Entfernung vom GD200 (52,91 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 59,07 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,23 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der RPM-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist RPM mit einem Wert von 22,32 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemicals" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,23 , womit sich ein Abstand von 21 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.