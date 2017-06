ROY Ceramics: Kursexplosion am Freitag – das ist der Grund!

Liebe Leser,

die im Prime Standard gelistete Roy Ceramics SE hat am späten Donnerstagabend bekannt gegeben, im Rahmen einer Kapitalerhöhung knapp 5 Mio. neue Stückaktien auf den Markt zu bringen. Interessant an diesem Vorgang ist, wie ich finde, dass die neuen Aktien bereits rückwirkend ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sind. Üblich ist eher ein Anrecht auf Dividendenbezüge im laufenden Geschäftsjahr. Allerdings muss ich hinzufügen, dass das Unternehmen für das letzte Jahr keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet hat.

Grund für die Kursexplosion am Freitag

Der Aktienkurs explodierte umgehend nach Ankündigung der Kapitalerhöhung. Am Freitagmorgen legte der Kurs um mehr als 20 % zu. Dies mag mit den Konditionen der Kapitalerhöhung zusammenhängen. Jeder Altaktionär darf für fünf Wertpapiere in seinem Portfolio zwei neue Aktien erwerben. Dabei beträgt der Bezugspreis 1 Euro je neuer Aktie.

Die Aktie notierte aber vor Bekanntgabe des Angebots bei rund 0,50 Euro. Finden sich also genügend Anleger, die eine Verdopplung des Kurses als faire Bewertung empfinden, dürfte sich dies fast zwangsläufig auf die weitere Kursentwicklung auswirken.

Das Geld aus der Kapitalerhöhung soll im Übrigen vorrangig für den Bau neuer Produktionsanlagen in den USA verwendet werden.

Unter den Top 10 in China

Die ROY Ceramics SE mit Sitz in München zählt zu den führenden Anbietern im Sanitärbereich auf dem chinesischen Markt. Wie es der Firmenname bereits andeutet, fertigt das Unternehmen vor allem Keramikwaren, aber auch andere Accessoires für das Badezimmer. Die Aktiengesellschaft nach europäischem Recht ist als Investmentholding die Dachgruppe mehrerer Tochterunternehmen, die ihr operatives Geschäft in China betreiben.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.