ROUNDUP/Nach holprigem Jahresstart: Continental setzt auf Besserung

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental setzt nach einem schwierigen Start auf ein anziehendes Tempo im restlichen Jahresverlauf.



Bei den widrigen Wechselkursen sei die Talsohle nach dem ersten Halbjahr voraussichtlich durchschritten, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag. Der starke Euro hatte Conti vor allem in der Reifensparte den Jahresstart verhagelt, die Hannoveraner mussten ihre Renditeprognose im April zurechtstutzen. Im weiteren Verlauf sollte auch das Wachstum anziehen, so der Finanzchef.

Conti war im ersten Quartal ohne die Belastungen aus der Umrechnung von Wechselkursen um 4,3 Prozent gewachsen, peilt aber auf Jahressicht mit rund 7 Prozent aus eigener Kraft deutlich mehr an. Schäfer begründete die Zuversicht auch mit saisonalen Effekten. "Das erste Quartal hatte weniger Arbeitstage, unter anderem war Ostern letztes Jahr im April und dieses Jahr im März", sagte der Manager. Im vergangenen Jahr habe der Reifenmarkt zudem wegen angekündigter Preiserhöhungen mengenmäßig sehr stark abgeschnitten.

Zum Jahresauftakt hatten Belastungen aus der Umrechnung in den stärkeren Euro mit rund 100 Millionen Euro das Ergebnis beim Dax-Konzern belastet, bis zur Jahresmitte dürften noch einmal 50 Millionen dazukommen. "Wir gehen davon aus, dass das so bleibt wie derzeit, die Effekte sollten maßgeblich im ersten Halbjahr liegen", sagte Schäfer. Ein kleiner Belastungsfaktor fällt zudem weg: Conti rechnet nun nicht mehr mit einer Ergebnisbelastung aus steigenden Rohmaterialpreisen in der Reifensparte im Gesamtjahr. Bisher waren rund 50 Millionen Euro veranschlagt.

Die Conti-Aktie lag am Dienstagvormittag rund 0,3 Prozent im Minus, alle wesentlichen Eckdaten zu den Zahlen waren bereits bekannt. Bis zur Jahresmitte, spätestens mit den Zwischenergebnissen des ersten Halbjahrs, will der weltweit zweitgrößte Autozulieferer auch darüber informieren, ob aus den Gedankenspielen zur Aufspaltung des Unternehmens konkrete Pläne werden, wie Schäfer sagte. Die Halbjahresergebnisse sind zum 2. August angekündigt.

Offiziell will Chef Elmar Degenhart den Konzern schlagkräftiger und flexibler machen. Dem Vernehmen nach könnte Conti unter anderem die Reifensparte vom übrigen Geschäft abtrennen oder die Sparte mit Antriebssträngen verselbstständigen. Aufspaltungen sind in der Autoindustrie derzeit in Mode: Investoren wünschen sich vermehrt, gezielt in einzelne Geschäftsteile der großen Konzerne investieren zu können.

Conti hat zum Jahresauftakt wegen des starken Euro auch unter dem Strich etwas weniger verdient. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn ging im ersten Quartal um 1,6 Prozent auf 737,6 Millionen Euro zurück.

Den im April gesenkten Margenausblick bestätigte das Management. "Starke Wechselkurseinflüsse in kleineren Märkten, in denen wir in nur sehr begrenztem Umfang lokal produzieren, haben unser erstes Quartal belastet", sagte Schäfer. "Grundsätzlich gilt aber nach wie vor: Unsere Marge auf Konzernebene ist zu einem großen Teil gegen Wechselkurseffekte abgesichert, da wir in vielen unserer Märkte vor Ort produzieren und verkaufen." Conti will bei der Umsatzrendite vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten mindestens 10 Prozent im laufenden Jahr erreichen.

Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahreszeitraum im ersten Quartal nur knapp auf 11 Milliarden Euro gewachsen - ohne Wechselkurseffekte und Zukäufe wäre ein Plus von 4,3 Prozent zustande gekommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 9 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Bei den Währungseffekten hält das Conti-Management im Gesamtjahr mehr als eine Milliarde Euro Belastung beim Erlös für möglich. Allein im ersten Quartal waren es bereits 546 Millionen Euro./men/zb/jha/