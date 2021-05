ROUNDUP: Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel fällt auf Zehn-Monats-Tief

TEL AVIV (dpa-AFX) - Erstmals seit knapp zehn Monaten ist in Israel die Zahl der Corona-Schwerkranken unter die Marke von 100 gefallen.



Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums vom Dienstag hervorging, wurden 93 Menschen als schwer erkrankt eingestuft. Beatmet wurden demnach 58. Letztmals hatte es am 7. Juli 2020 in dem Mittelmeerland weniger als 100 Schwerkranke gegeben. Am 17. Januar erreichte deren Zahl mit 1192 ihren Höhepunkt.

In Israel läuft seit dem 19. Dezember eine erfolgreiche Impfkampagne. Seit rund drei Monaten gehen die Infektions- und Krankenzahlen stark zurück. Binnen 24 Stunden wurden nach den Ministeriumsdaten 61 neue Fälle gemeldet. Nur 0,2 Prozent von rund 39 000 Tests fielen positiv aus. Die meisten Corona-Beschränkungen wurden wieder aufgehoben.