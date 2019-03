ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartungen auf höchstem Stand seit 10 Monaten

MANNHEIM (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich die Stimmung von Finanzexperten im März erneut aufgehellt und den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht.



Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der entsprechende Indikator um 9,8 Punkte auf minus 3,6 Zähler. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Indexstand seit Mai. Analysten hatten im Schnitt eine Verbesserung erwartet. Sie waren aber nur von einem Anstieg auf minus 11 Punkte ausgegangen.

Trotz des Anstiegs liegt der Indikator weiter im negativen Bereich, was nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf "eine verhaltene wirtschaftliche Dynamik hindeutet". Die Stimmungsdaten würden aber auch zeigen, dass sich die Rezessionssorgen verringert haben.

"Der deutliche Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen zeigt, dass wichtige konjunkturelle Risiken weniger dramatisch eingeschätzt werden", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Die mögliche Verschiebung des Brexits und die wieder aufkeimende Hoffnung auf einen vertraglich geregelten Austritt Großbritanniens hätten die Finanzmarktexperten offenbar optimistischer gestimmt. Auch Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen China und den USA zur Beendigung des Handelskrieges können dazu beigetragen haben.

Die aktuelle konjunkturelle Lage wurde durch die befragten Finanzexperten allerdings schlechter eingeschätzt. Der entsprechende Indexwert für März fiel um 3,9 Punkte auf 11,1 Zähler. Dies ist die schwächste Lageeinschätzung seit Ende 2014.

Außerdem sind die Konjunkturerwartungen für die Eurozone kräftig gestiegen. Hier meldete das ZEW-Institut einen Anstieg des Indikators um 14,1 Punkte auf minus 2,5 Zähler./jkr/jsl/jha/