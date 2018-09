ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartung steigt stärker als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Konjunkturindikator ist trotz der Währungskrisen in wichtigen Schwellenländern und enttäuschender Daten aus der deutschen Industrie überraschend stark gestiegen.



Der Indexwert für die Konjunkturerwartungen habe im September um 3,1 Punkte auf minus 10,6 Punkte zugelegt, teilte das ZEW am Dienstag mit. Damit konnte das Konjunkturbarometer den zweiten Monat in Folge zulegen.

Auch die Einschätzung der konjunkturellen Lage hellte sich spürbar auf. Hier stieg der entsprechende ZEW-Indikator um 3,4 Punkte auf 76,0 Zähler. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten nur eine leichte Verbesserung auf minus 13,0 Punkte erwartet. Bei der Einschätzung der aktuellen Lage hatten die Experten sogar einen Rückgang erwartet.

Die "erheblichen Befürchtungen" der befragten Finanzexperten hinsichtlich der Konjunkturentwicklung hätten sich wieder etwas beruhigt, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Seiner Einschätzung nach ist dies auch auf das neue Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko zurückzuführen. Im Juli hatte die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten den ZEW-Konjunkturindikator noch auf den niedrigsten Wert seit August 2012 gedrückt.

Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen setzte die ZEW-Daten in Verbindung zum jüngsten Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas. Dies wecke Hoffnungen, dass die Phase der konjunkturellen Abschwächung in Deutschland dem Ende zugehe, sagte Wortberg.

An der Umfrage des ZEW hatten sich 197 Analysten und institutionelle Anleger beteiligt./jkr/bgf/fba