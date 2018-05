ROUNDUP: Würth schraubt Umsatz und Ergebnis immer weiter in die Höhe

SCHWÄBISCH HALL (dpa-AFX) - "Einfach gut" - mehr als das Motto des Geschäftsberichts muss Würth-Chef Robert Friedmann nicht zitieren, um das Jahr 2017 zusammenzufassen.



Der Schrauben-Handelskonzerns hat sein Betriebsergebnis im vergangenen Jahr um 26,8 Prozent auf 780 Millionen Euro gesteigert, der Umsatz legte um 7,5 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro zu. Und auch 2018 begann mit neuen Spitzenwerten.

Das gute Abschneiden sei vor allem auf Produktivitätssteigerungen und effizientes Kostenmanagement zurückzuführen, sagte Friedmann am Dienstag in Schwäbisch Hall bei der Vorlage der Bilanzzahlen. Allerdings rechne er nicht damit, dass solch ein außergewöhnlich hohes Ergebnis 2018 erneut erzielt werden könne. Vielmehr sei zu erwarten, dass sich die momentan sehr gute Konjunkturlage mittelfristig nicht auf diesem hohen Niveau halten werde. Auch die steigenden Rohstoffpreise seien ein schwerwiegender Faktor. "Öl und Stahl liegen auf Rekordhoch. Öl hat für viele unserer Kunststoff- und chemischen Produkte große Bedeutung, genau wie Stahl im Bereich Befestigung", sagte Friedmann.

Dennoch ist Würth bisher auch 2018 stark gewachsen: Von Januar bis April stieg der Umsatz um 7,1 Prozent und das Ergebnis um 10,6 Prozent. Würth zählt mittlerweile mehr als 75 500 Mitarbeiter, davon fast 24 000 in Deutschland. Im laufenden Jahr sollen insgesamt 4000 neue Mitarbeiter eingestellt werden, davon 1500 Verkäufer.

Zudem will das Unternehmen kräftig in die Logistik investieren. In Waldenburg an der Autobahn A6 soll ein neues, 50 000 Quadratmeter großes Außenlager gebaut werden, andere Logistikstandorte des Unternehmens sollen erweitert werden. "Für unsere Kunden ist die maximale Versorgungssicherheit wichtig", sagt Friedmann.

Deshalb sollen auch weiterhin in E-Business investiert werden - ein Bereich, der bei Würth im vergangenen Jahr um 20 Prozent zugelegt und 1,9 Milliarden Euro Umsatz generiert hat. "Wir meinen damit nicht den Online-Handel", stellte Friedmann klar. Vielmehr punktet Würth bei den Kunden mit digitalisierten Auftragsmöglichkeiten, etwa mit Regalen, die in kurzen Abständen die Schraubenmenge scannen und bei Bedarf automatisch nachbestellen.

Ein Novum ist die erste 24-Stunden-Filiale, die das Unternehmen im April in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) eröffnet hat. Das Angebot werde gut angenommen, auch wenn die Kunden wegen des deutschen Feiertagsgesetzes sonntags nicht einkaufen dürften. Von Montag bis Samstag aber ist die Filiale tagsüber mit Personal besetzt; nach Feierabend kann der Kunde sich dann mittels QR-Code auf dem Handy Zutritt verschaffen und einkaufen. Zwei bis vier weitere dieser Shops will Würth dieses Jahr eröffnen, in 2019 sollen es schon 15 sein./axa/DP/tos