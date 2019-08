ROUNDUP: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags bezweifelt Soli-Pläne

BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues Gutachten stellt die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zur teilweisen Soli-Abschaffung infrage.



Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags kommt zu dem Ergebnis, "dass jedwede Erhebung des Solidaritätszuschlags über 2019 hinaus - sei es auch nur von höheren Einkommensgruppen und Unternehmen - ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich birgt". Das Gutachten wurde am Freitag auf der Internetseite des Bundestags veröffentlicht. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" (Freitag) darüber berichtet.

Finanzminister Scholz will den Solidaritätszuschlag 2021 für 90 Prozent der heutigen Zahler abschaffen. Weitere 6,5 Prozent sollen ihn dann nur noch teilweise zahlen. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf angenommen. Die Union möchte den Soli auf Dauer aber ganz streichen.

Die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Diensts unterstützen die Abgeordneten mit ihrer Expertise. Ihre Stellungnahmen sind aber keine offiziellen Positionen des Bundestags. In dem 23-seitigen Gutachten referieren die Verfasser des Papiers die wissenschaftliche Debatte zum Solidaritätszuschlag. Ob dieser nach Jahresende noch verfassungsmäßig ist, sei "eine umstrittene Frage", die letztlich nur das Bundesverfassungsgericht beantworten könne.

Die Experten verweisen unter anderem darauf, dass der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe eingeführt wurde, und zwar in seiner jetzigen Form zur Finanzierung der Folgekosten der deutschen Einheit. Er stehe zudem mindestens in einer "politischen Verbindung" zum Solidarpakt. Der Solidarpakt II, der den ostdeutschen Bundesländern helfen soll, wirtschaftlich aufzuholen, läuft indes zum Jahresende aus. Zudem gebe es eine Diskussion darüber, ob Unternehmen

- die im Gegensatz zu Personen nicht entlastet werden sollen - zu

unrecht ungleich behandelt würden.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte am Freitag, der Gesetzentwurf sei auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft worden. "Von daher haben wir jetzt da keine Zweifel daran, dass er verfassungsgemäß ist."

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte eine verfassungsrechtlich "wasserdichte" Lösung für den Soli. "Ich kann nur davor warnen, die Bedenken, die es ja schon von unterschiedlichen Seiten gibt, auf die leichte Schulter zu nehmen", sagte er am Rande seiner "Mittelstandsreise" in Freudenberg. "Das wäre für die politische Akzeptanz sehr schlecht, wenn am Ende die Gerichte über die Abschaffung des Soli entscheiden würden und nicht die Politik." Altmaier hatte einen Fahrplan für ein komplettes Soli-Aus bis 2026 vorgelegt, um vor allem auch Mittelständler zu entlasten. Er setze auf eine intensive Prüfung der Pläne durch den Bundestag im Gesetzgebungsverfahren.

Die FDP sah sich in ihrem Widerstand gegen die Abgabe bestätigt. "Beim Soli wird es einsam um die schwarz-rote Koalition", erklärte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Toncar. Die Regierung habe die Warnungen zahlreicher Experten ignoriert. "Wir Freien Demokraten sehen uns bestätigt, so bald wie möglich, also Anfang 2020, nach Karlsruhe zu gehen und beim Bundesverfassungsgericht die vollständige und sofortige Abschaffung dieser ungerechtfertigten Sondersteuer zu erreichen."

Der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach verlangte, die Pläne zum Soli-Abbau müssten neu überdacht werden. "Das Parlament darf nicht blindlings in einen Verfassungskonflikt hineinstolpern, wenn es seine Aufgabe als Kontrollorgan der Regierung ernst nimmt", mahnte er.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sah sich durch das Gutachten gestärkt und forderte Entlastungen beim Soli auch für die Wirtschaft. "Gerade die Unternehmen in Deutschland tragen fast 40 Prozent zum Ertragsteueraufkommen bei, auf dessen einkommen- oder körperschaftsteuerlichen Teil der Solidaritätszuschlag erhoben wird", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang./hrz/hoe/DP/nas