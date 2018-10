ROUNDUP: Wirtschaftsminister Altmaier will Beziehungen zu Japan ausbauen

TOKIO (dpa-AFX) - Angesichts globaler Handelskonflikte wollen Deutschland und Japan ihre engen Beziehungen ausbauen.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein Amtskollege Hiroshige Seko unterzeichneten am Dienstag in Tokio eine Absichtserklärung zur stärkeren Zusammenarbeit in wichtigen Fragen wie der Digitalisierung. "Ich glaube, dass wir in der heutigen schwierigen Zeit gut daran tun, unsere Beziehungen zu revitalisieren", sagte Altmaier. Es war der erste Besuch eines Bundeswirtschaftsministers in Japan seit acht Jahren.

Für Deutschland sei das Land ein "strategischer Wertepartner" in Ostasien und ebenfalls ein Verfechter des freien Handels und des multilateralen Handelssystems. "Das ist angesichts weltweit zunehmender protektionistischer Tendenzen und staatskapitalistischer Einflüsse gerade besonders wichtig", sagte Altmaier. Die deutsche und japanische Wirtschaft stünden vor ähnlichen Herausforderungen - etwa einer Alterung der Gesellschaft.

"Gleichzeitig müssen wir unsere Volkswirtschaften für die technologischen Herausforderungen der Zukunft fit machen, und dies in einem schwieriger werdenden Umfeld", betonte Altmaier. Er nannte als Beispiele die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, das autonome Fahren und Cloud-Computing. "Es gibt keine Garantie, dass unsere beiden Länder automatisch diesen Wettbewerb in der vordersten Gruppe bestehen." Deswegen gelte es, Kräfte zu kombinieren.

Es gebe großes Interesse in Japan, die Zusammenarbeit mit Deutschland und mit Europa zu intensivieren, erklärte Altmaier. Das kürzlich vereinbarte EU-Japan-Freihandelsabkommen sei ein herausragendes globales Signal für freien und fairen Handel. Er lud seinen japanischen Kollegen Seko für Anfang nächsten Jahres nach Berlin ein.

Japan begrüße es, dass Altmaier als erste Station seiner Asienreise Japan gewählt habe, sagte Seko. Im Anschluss an den zweitägigen Besuch in Tokio will Altmaier nach Jakarta weiterreisen. Dort will er Gespräche mit der indonesischen Regierung führen und die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft mit rund 1000 hochrangigen Teilnehmern aus Deutschland und Asien-Pazifik leiten./ln/DP/nas