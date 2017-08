ROUNDUP: Wirecard erhält von Zukäufen und Onlineboom weiter Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Online-Zahlungsabwickler Wirecard wird von Zukäufen und dem anhaltenden Shoppingboom im Internet auf Kurs gehalten.



Nachdem der Konzern bereits vor einem Monat seine Jahresprognose angehoben hatte, sorgte er mit der Vorlage seiner Halbjahresbilanz am Donnerstag weiter für gute Stimmung an der Börse. Die Aktie des TecDax -Schwergewichts legte zuletzt um 0,58 Prozent auf 69 Euro zu. Seit März eilt das Papier von einem Hoch zum nächsten. Am Donnerstag erreichte es einen neuen Höchststand bei 69,49 Euro.

Wie Wirecard mitteilte, trugen vor allem Neukundenabschlüsse aber auch der seit März konsolidierte Zukauf in den USA zum Wachstum bei. So legten die Umsätze im zweiten Quartal um 41 Prozent auf 340,6 Millionen Euro zu. Operativ verdiente das Unternehmen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 95,2 Millionen Euro und damit rund 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Nettogewinn machte sich ein Sondereffekt aus dem Vorjahr bemerkbar. Der Verkauf der Anteile am Kreditkartenanbieter Visa Europe hatte das Vorjahresergebnis stark erhöht. Daher ging der Überschuss im Berichtsquartal um 57 Prozent auf 56 Millionen Euro zurück.

Aufs erste Halbjahr gesehen erzielte Wirecard einen Umsatz von 615,5 Millionen Euro, was einem Plus von gut 36 Prozent entspricht. Den größten Batzen steuerte erneut das Kerngeschäft mit der technischen Abwicklung von Online-Bezahltransaktionen bei, das um knapp ein Viertel zulegte. Bei der Herausgabe von Kreditkarten sowie deren Abrechnung verzeichnete Wirecard sogar Zuwächse von annähernd 60 Prozent - auch dank der Übernahme des US-Geschäfts mit Gutscheinkarten von der Citigroup . Das von Wirecard abgewickelte Transaktionsvolumen stieg um gut 38 Prozent.

Für den Rest des Jahres bleibt Wirecard optimistisch und verspricht weitere Zuwächse im zweiten Halbjahr. Seine angehobene Prognose bestätigte der Konzern, danach soll der operative Gewinn (Ebitda) zwischen 392 und 406 Millionen Euro erreichen.