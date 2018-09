ROUNDUP: Wieder Streik bei Amazon - Gewerkschaft fordert Tarifvertrag

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Beschäftigten bei Amazon in Leipzig haben am Donnerstag erneut gestreikt.



Die Gewerkschaft Verdi fordert Verhandlungen über einen Tarifvertrag und bessere Arbeitsbedingungen. Die Mitarbeiter hätten mit Beginn der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago. Rund die 400 Beschäftigte beteiligten sich laut Gewerkschaft an dem Ausstand.

Zuletzt hatten Leipziger Amazon-Mitarbeiter im Juli gestreikt. Der Internet-Händler lehnt die Forderung von Verdi nach einem Tarifvertrag seit 2013 strikt ab. Bundesweit sind rund 16 000 Menschen bei Amazon beschäftigt.

Amazon teilte mit, dass der Streik "keine Auswirkungen auf unser Kundenversprechen" habe und die Mehrheit der Mitarbeiter normal gearbeitet habe. Am Freitag sollten die Beschäftigten in Leipzig darüber informiert werden, dass es wie an den anderen Standorten in Deutschland auch eine Lohnerhöhung geben werde.

Verdi-Streikleiter Thomas Schneider sagte, die Amazon-Beschäftigten wollten nicht, dass der Arbeitgeber "nach Gutdünken" entscheide. Sie könnten nicht verstehen, dass der US-Versandhändler nicht bereit sei, über einen Tarifvertrag zu verhandeln./uhu/bz/DP/she