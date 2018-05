ROUNDUP: Wettbewerb im Schiffbau wird härter - China vor den Toren

HAMBURG (dpa-AFX) - Die deutschen Schiffbauer und viele ihrer wichtigen Zulieferer kommen am Mittwoch in Hamburg zu ihrer Jahresversammlung zusammen und informieren über die aktuelle Lage ihrer Branche (10.30 Uhr). Ganz so rosig wie vor einem Jahr dürften die Zahlen diesmal nicht noch einmal ausfallen.



Die asiatischen Werften in Korea, China und Japan, die sich auf riesige Containerschiffe und Tanker spezialisiert haben, hatten zeitweise kaum noch Aufträge erhalten, weil die Reeder als ihre Auftraggeber genug Transportkapazitäten hatten, aber fast kein Geld zum Investieren. Zu ausgelaugt waren die Unternehmen von der jahrelangen Schifffahrtskrise; sie waren beschäftigt mit Insolvenzen, Übernahmen und Fusionen. In Asien stand eine Marktbereinigung an; vielen Werften ging die Beschäftigung aus.

Dagegen hatten sich die deutschen und europäischen Werften rechtzeitig aus dem Massengeschäft zurückgezogen und boomten mit hochwertigen und komplexen Spezialschiffen, speziell Luxusjachten, Kreuzfahrtschiffen und Fähren. So konnten sie sich vom globalen Negativ-Trend absetzen. Zeitweise erreichte der wertmäßige Anteil Europas an den weltweiten Auftragseingängen mehr als 50 Prozent - gegenüber weniger als zehn Prozent in früheren Jahren.

Doch so wird es nicht bleiben. Vor der Mitgliederversammlung des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) weht ein scharfer Wind aus dem Osten. China hat den Bau von hochwertigen Schiffen zu einem strategischen Ziel erklärt und greift damit die Märkte der europäischen Werften direkt an. China ist ein stark wachsender Markt für den Kreuzfahrt-Tourismus und will die Schiffe dafür selbst bauen. In Korea hilft der Staat den Werften, die einen Kern der industriellen Infrastruktur des Landes bilden. Der Staat gibt selbst Handelsschiffe in Auftrag und finanziert über staatseigene Banken auch Verlustprojekte. Zudem zieht auch der Weltmarkt wieder etwas an.

Die Auftragseingänge in Deutschland dürften im vergangenen Jahr wohl nicht die Rekordwerte des Jahres zuvor erreicht haben. Gleichwohl verfügen die deutschen Werften zunächst noch über ein beruhigendes Auftragspolster und wettbewerbsfähige Unternehmen. In Asien dagegen reichen die neuen Aufträge nicht, um die abgearbeitete Produktion zu ersetzen. Die Auftragsbücher werden immer dünner - und damit der globale Wettbewerb immer härter./egi/DP/zb