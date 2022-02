ROUNDUP/Weltklimabericht: Umweltministerin kündigt entschlossenes Handeln an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat anlässlich des neuen Berichts des Weltklimarates (IPCC) ein entschlossenes Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung angekündigt. Dazu gehöre auch eine konsequente Anpassung an Folgen des Klimawandels wie Starkregen, Hitzewellen und andere Extremwetterereignisse, erklärte die Ministerin am Montag. Eine vorsorgende Anpassungsstrategie werde klare Ziele vorgeben, kündigte Lemke an. Mit einem Sofortprogramm Klimaanpassung, das in der nächsten Zeit verabschiedet werden soll, will die Bundesregierung ihre Anstrengungen deutlich hochfahren.

Lemke betonte auch, dass Deutschland sich unabhängiger von Rohstoffimporten aus dem Ausland machen müsse. Davon hänge auch der Erfolg von Anpassungsmaßnahmen ab. "Die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten und Klimaschutz sind dringendere Aufgaben denn je. Nur wenn wir beides ernsthaft voranbringen, können wir auch die notwendige Anpassung an die Klimakrise bewältigen." Der Weltklimarat hatte am Mittag seinen jüngsten Bericht zur Erderhitzung und ihren Folgen für Mensch und Natur vorgestellt.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte von der Bundesregierung, Treibhausgas-Emissionen sofort stärker zu reduzieren und eine Strategie zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise vorzulegen. Es brauche Maßnahmen zum Klimaschutz, die nicht erst in zehn Jahren wirken, sondern ab sofort Treibhausgase reduzieren. "Dazu zählen ein generelles Tempolimit und eine Sanierungsoffensive für Gebäude."

Vom Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hieß es, der Bericht des Weltklimarats mache deutlich, dass Extremwetterereignisse wie Hochwasser, Starkregen, Dürren oder Hitze auch in Deutschland weiter zunehmen werden. "Allein 2021 haben deutsche Versicherer 12,5 Milliarden Euro für die Behebung von Schäden durch Naturgefahren gezahlt. So viel wie nie zuvor. Wir müssen unsere Städte, Dörfer und Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels anpassen, um die Schäden durch Naturkatastrophen abzumildern, zum Beispiel durch Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten."

Der IPCC-Bericht zeige eines klar und deutlich, betonten die Umweltaktivisten von Fridays For Future: "Wir haben kein Erkenntnisproblem mehr, wir haben ein Umsetzungsproblem." Keine Regierung der Welt könne behaupten, nicht zu wissen, was auf dem Spiel stehe. "Wir wissen, dass die Klimakrise Menschen tötet, Natur zerstört, die Welt ärmer macht und dass sich ihre Folgen mit jedem Zehntelgrad weiterer Erwärmung intensivieren." Konsequente Klimapolitik sei unverzichtbarer Teil von stabilen Demokratien, sicherer Lebensmittelversorgung und sozialer Gerechtigkeit. "Es ist alles gesagt - jetzt zählen Handlungen."

Von der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam hieß es, der IPCC-Bericht sei "ein Katalog von Schäden, Zerstörungen und wachsenden Ungerechtigkeiten infolge der eskalierenden Klimakrise". "Er rückt die gefährliche Unzulänglichkeit der Klimaschutzziele vor allem der großen Wirtschaftsmächte wieder ins Rampenlicht, aber auch die mangelhafte Unterstützung für einkommensschwache Länder, die besonders von der Klimakrise betroffen sind", sagte Jan Kowalzig, Oxfam-Referent für Klimawandel. "Wachsende Ungleichheit ist ein Schlüsselfaktor in der Klimakrise."/kll/DP/stw