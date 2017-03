ROUNDUP: Weiter Debatte um Job für Britta Sellering beim Landesrechnungshof

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Diskussion um die Beschäftigung von Britta Sellering, der Ehefrau von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), beim Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommerns ebbt nicht ab.



Linke und Grüne kritisierten am Donnerstag das Auswahlverfahren. Statt der nun gewählten zweijährigen Abordnung aus einer Bundesbehörde wäre auch eine befristet ausgeschriebene Stelle möglich gewesen, sagte Grünen-Landeschefin Claudia Müller. "Es gibt viele gut ausgebildete Menschen in MV, die mit Sicherheit einer Anstellung in Schwerin nicht abgeneigt gewesen wären. Die jetzige Personalentscheidung schwächt das Vertrauen der Menschen in den Rechnungshof und die Regierung", konstatierte Müller. Doch räumte sie ein: "Der Landesrechnungshof hat ohne Zweifel eine qualifizierte Mitarbeiterin gewonnen."

Der Landtagsabgeordnete der Linken, Peter Ritter, mahnte grundlegende Änderungen bei der Stellenbesetzung in Landesbehörden an und forderte anonymisierte Bewerbungsverfahren. "Die Landesregierung und allen voran der Ministerpräsident wären gut beraten, den Vorwurf des Filzes ernst zu nehmen und die Art des Großherzogs endlich abzulegen", sagte Ritter. Anonymisierte Verfahren garantierten Chancengleichheit und schlössen Mauscheleien aus. Ritter kündigte für Mai einen entsprechenden Antrag im Landtag an.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg verband mit der künftigen Tätigkeit von Frau Sellering die Hoffnung, dass die vom Bund gewährten Finanzhilfen für Kommunen künftig auch vollständig durchgereicht werden. "Vielleicht kann Frau Sellering auch die klebrigen Finger des Finanzministers und ihres Mannes ein wenig putzen, um die Mittel des Bundes für die Städte und Gemeinden auch dort ankommen zu lassen, wo sie hingehören", erklärte Rehberg.

Britta Sellering soll beim Landesrechnungshof jene Abteilung verstärken, die sich mit Länder- und Kommunal-Finanzausgleich befasst. Die bislang beim Bundesfinanzministerium in Berlin in Teilzeit beschäftigte Volkswirtin nimmt im Rahmen einer zweijährigen Abordnung ihre neue Arbeit in Schwerin Anfang April auf. Erwin und Britta Sellering sind seit 2010 verheiratet und leben mit ihrem kleinen Sohn in Schwerin./fp/DP/tos