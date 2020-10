ROUNDUP: Wales reagiert auf besorgniserregende Corona-Zahlen

CARDIFF (dpa-AFX) - Wales setzt drastische Schritte, um die massiv steigenden Corona-Zahlen nach unten zu drücken.



In dem britischen Landesteil gilt ab Freitagabend ein strikter temporärer Lockdown bis zum 9. November. Auch in Österreich waren für Freitag verschärfte Maßnahmen angekündigt - im letzten Moment wurden sie jedoch auf Sonntag verschoben.

In Wales müssen weiterführende Schulen den Unterricht in der Zeit des Lockdowns nach den Herbstferien online durchführen, Grundschulen bleiben jedoch geöffnet. Bars und Restaurants müssen schließen, außerdem sind Treffen zwischen verschiedenen Haushalten verboten. Die Menschen sind angehalten, soweit wie möglich zuhause zu bleiben und wenn möglich dort zu arbeiten. Die Maßnahmen seien nötig, um Leben zu retten und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu bewahren, hieß es von der Regierung. In den vergangenen Tagen zählte der britische Landesteil jeweils rund 950 neue Corona-Infektionen. Wales hat gut drei Millionen Einwohner.

Die Regierung in Wien konnte ihren Zeitplan für strengere Regeln derweil nicht einhalten. Erst am Donnerstagabend veröffentlichte sie eine entsprechende Verordnung, nach der eine Obergrenze von sechs Personen bei privaten Zusammenkünften in Gebäuden und von zwölf Menschen im Freien erst am Sonntag in Kraft tritt. Die Regierung hatte zu Beginn der Woche noch angekündigt, dass die Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen ab Freitag gelten wird.

Die neuen Obergrenzen für Zusammenkünfte betreffen nicht nur Hochzeitsfeiern und Geburtstage, sondern auch Amateurchöre und Musikkapellen. Die Regierung hat dringend an die Bevölkerung appelliert, sich auch zu Hause an diese Regeln zu halten. Private Feiern gelten als eine der größten Ursachen für das erneute starke Aufflammen der Pandemie in Österreich und Europa generell.

Die Alpenrepublik hat in den vergangenen zwei Tagen jeweils Rekorde bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Donnerstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2435 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, nachdem am Vortag mit 1958 positiven Tests der bisherige Höchststand erreicht worden war. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist das deutlich mehr als in Deutschland. In Österreich leben rund neun Millionen Menschen.

Die Zahl der neu gemeldeten Fälle binnen sieben Tagen stieg österreichweit auf 134,5 pro 100 000 Einwohner, wie aus Daten der Gesundheitsbehörde Ages am Donnerstag hervorging. Deutschland hatte am Donnerstag seine Reisewarnung auf fast ganz Österreich ausgeweitet. Ausnahme bleibt das Bundesland Kärnten.

Angesichts dieser Entwicklung müssen Besucher von Kultur- und Sportveranstaltungen ab Sonntag ständig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei behördlich genehmigten Events gilt ein Besucherlimit von 1000 Menschen in Gebäuden und 1500 Menschen im Freien.

Am Donnerstagabend stellte Österreich zudem seine Corona-Ampel für zahlreiche weitere Regionen auf Rot. Betroffen sind unter anderem bei Touristen beliebte Gegenden wie der Tiroler Bezirk Landeck - dort liegt der Wintersportort Ischgl, der im März zu einem Corona-Hotspot wurde./mrd/al/DP/zb