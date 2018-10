ROUNDUP: Wachstumstempo des Tierbedarfshändlers Zooplus lässt nach

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler für Heimtierbedarf Zooplus schwächelt ein wenig auf seinem Wachstumskurs.



Die Zahl der Neukunden steigt nicht mehr so stark, und auch der Umsatz legte im Sommer nicht mehr so deutlich zu wie zuvor. Vorstandschef Cornelius Patt sah darin aber keinen Grund, von seinen Erwartungen für 2018 abzurücken. An der Börse kamen die Nachrichten dennoch schlecht an.

Nach einem freundlichen Handelsstart drehte der Aktienkurs nach unten. Zuletzt lag die Aktie mit 0,56 Prozent im Minus bei 140,50 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Werten im Kleinwerteindex SDax . Von ihrem Höchststand von rund 200 Euro im Mai 2017 sind die Papiere mittlerweile weit entfernt.

Im dritten Jahresviertel stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wechselkursbereinigt um 20 Prozent auf 331 Millionen Euro, wie der Münchner Online-Händler am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit fiel die Steigerung geringer aus als in den beiden Quartalen zuvor.

Als Grund dafür gibt der Tierfuttervertreiber ein insgesamt schwächeres Umfeld für den Einzelhandel an. An seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr hielt das Unternehmen aber fest. Die Erlöse sollen um 21 bis 23 Prozent steigen nach 1,1 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Nach der etwas schwächer als gedachten Entwicklung in den ersten drei Quartalen erscheine aber das untere Ende der Spanne wahrscheinlicher, erklärte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank.

Mit der Gewinnung neuer Kunden tut sich das Unternehmen zunehmend schwer. Die Zahl der registrierten neuen Käufer stieg in den ersten neun Monaten nur um 8 Prozent. Der geringe Anstieg liege unter anderem an einem sehr starken Zuwachs im Vergleichszeitraum des Vorjahres, hieß es aber. Zooplus-Chef Patt hob zudem die hohe Kundenbindung hervor. Die umsatzbezogene Wiederkaufsrate liege bei 95 Prozent und damit so hoch wie nie zuvor.

Die kompletten Zahlen für das dritte Quartal will das Unternehmen am 14. November vorstellen. Dann wird vor allem die Ergebnisentwicklung im Fokus stehen. Der Markt sorgt sich laut dem Analysten Bosse vor allem darum, ob Zooplus die Gewinnmargen wieder steigern könne. So hatte das Unternehmen zuletzt viel Geld in den Ausbau der Lagerlogistik gesteckt. Das hatte im ersten Halbjahr das Ergebnis belastet./elm/stw/mis