ROUNDUP: Vonovia expandiert mit 900 Millionen Euro teuren Zukauf nach Schweden

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will in den schwedischen Markt einsteigen.



Das Unternehmen biete für den Konkurrenten Victoria Park insgesamt knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Bochum mit. Der Kaufpreis werde vorerst über Kredite finanziert.

Mittelfristig will sich die Gesellschaft aber frisches Eigenkapital in Höhe von zirka einer Milliarde Euro besorgen. "Ob, wann und in welcher Weise eine solche Maßnahme durchgeführt werden wird, hängt dabei insbesondere von den Marktgegebenheiten ab", hieß es. Eigenkapital kann in erster Linie über die Ausgabe neuer Aktien, aber auch zum Beispiel über die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe generiert werden.

Vonovia will für die Aktien des schwedischen Unternehmens der sogenannten Klasse A und B jeweils 38 Schwedische Kronen zahlen. 316 Kronen werde für jede Vorzugsaktie geboten. Die Annahmefrist für das Gebot an die Victoria-Park-Aktionäre soll voraussichtlich um den 25. Mai beginnen und um den 18. Juni enden. Das Unternehmen rechnet, dass die Transaktion bis Ende Juni abgeschlossen ist.

Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer Partnerschaft in Frankreich, ist dies der nächste Schritt der Bochumer in einen ausländischen Markt. Schweden habe starke Ähnlichkeiten mit dem deutschen Kernmarkt und sei Teil einer internationalen Expansionsstrategie, hieß es./mne/zb