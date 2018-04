ROUNDUP: Volkswagen und Hamburger Flughafen demonstrieren autonomes Parken

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern und der Hamburger Flughafen präsentieren am Freitag (10.00 Uhr) eine Versuchstechnik zum autonomen Parken.



Lange Parkplatzsuche, Kratzer im Lack und schwierige Einparkmanöver sollen bald der Vergangenheit angehören und von der Technik übernommen werden. Die Vision der Planer sieht so aus, dass der Flughafen-Passagier am Parkhaus ankommt, sein Auto abgibt und sich zu seinem Gate begibt. Das Fahrzeug wird automatisch abgestellt und - falls es sich um ein Elektroauto handelt - auch gleich aufgeladen.

Autonomes Parken soll darüber hinaus nicht nur in Parkhäusern, sondern auch im öffentlichen Straßenraum eine größere Rolle spielen und einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Es gibt bereits eine Reihe von Modellversuchen und Experimenten. So arbeitet die Volvo Car Group an einem System, mit dem sich das Fahrzeug selbstständig eine Parklücke sucht und diese ansteuert - ein Fahrer ist nicht notwendig. Auch Bosch und Daimler haben bereits ein Modell vorgestellt, bei dem das Auto und das Parkhaus über Sensoren miteinander kommunizieren. Die Technik kann auch nachgerüstet werden.

Durch automatisiertes Parken sollen Autofahrer bis zu 60 Stunden Zeit pro Jahr sparen. Zudem könne so auch CO2 gespart und die Kapazität der Parkhäuser um bis zu 20 Prozent besser ausgenutzt werden./egi/DP/zb