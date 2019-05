ROUNDUP: Volkswagen mit mäßigem ersten Quartal erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Schwache Automärkte, Milliarden-Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung, drohende Stellenstreichungen und immer wieder "Dieselgate": Der Autokonzern Volkswagen hat noch immer an vielen Fronten zu kämpfen.



Am Donnerstag legt VW seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor.

Schlechtere Geschäfte etwa auf dem wichtigsten Einzelmarkt China sorgten dafür, dass Volkswagen im ersten Quartal rund 2,6 Millionen Fahrzeuge an die Kunden auslieferte - 2,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig muss der Konzern Milliarden in Digitalisierung, autonomes Fahren und E-Mobilität stecken. Unlängst wurde bekannt, dass in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen bei der Kernmarke VW Pkw wegfallen sollen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagte zudem Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und vier weitere Führungskräfte im Abgas-Skandal an.

Zwar seien die Auslieferungszahlen im ersten Quartal "nicht so berauschend" ausgefallen, sagte NordLB-Analyst Frank Schwope. Allerdings komme es nicht auf das erste Vierteljahr an, vielmehr werde das zweite Halbjahr deutlich stärker ausfallen. Hintergrund sei die "katastrophale" zweite Jahreshälfte 2018, als wegen der Schwierigkeiten mit dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP viele Autos nicht ausgeliefert werden konnten. Auch habe sich das China-Geschäft spürbar abgeschwächt.

Aber: "Das kann nur noch besser werden", meinte Schwope. Zwar werde das erste Quartal für den Konzern mäßig ausfallen, aber eine Mehrwertsteuersenkung in China werde Auswirkungen auf die Autobauer insgesamt haben, das Geschäft werde anziehen. Auch das US-Geschäft laufe überraschend gut, sofern dort nicht doch noch Autozölle im Handelsstreit beschlossen werden.

Der Auto-Analyst geht davon aus, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten bei 58,0 Milliarden Euro stagnieren wird. Das operative Ergebnis werde auf 3,8 Milliarden Euro nach 4,2 Milliarden Euro spürbar nachgeben. Unterm Strich werde der Konzern 3,0 Milliarden Euro verdienen - nach 3,3 Milliarden Euro vor einem Jahr.

Mit Einsparungen will VW sich den finanziellen Spielraum verschaffen, um zusätzliche Milliarden in E-Autos, Digitalisierung und zukünftige Mobilitätsdienste zu investieren. Mit Blick auf das laufende Jahr äußerte sich Konzernchef Herbert Diess im Februar eher verhalten optimistisch: "Der Gegenwind in wichtigen Märkten dürfte 2019 nochmals stärker werden." Dennoch hält Schwope im Gesamtjahr Rekorde für möglich - der Umsatz dürfte demnach auf 243 (2018: 235,8) Milliarden Euro steigen, der Nachsteuergewinn auf über 13 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 12,15 Milliarden Euro.

Im Herbst 2016 hatte VW bei der Marke mit der Arbeitnehmerseite bereits ein großes Sparprogramm verabredet, das bis Ende 2020 läuft. Es sieht den weltweiten Abbau von 30 000 Stellen vor, 23 000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollen 9000 Jobs in Zukunftsbereichen wie der Softwareentwicklung neu entstehen./tst/DP/zb