ROUNDUP: Volkswagen fährt Berichterstattung zu Absatzzahlen herunter

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autokonzern Volkswagen berichtet in Zukunft weniger genau und weniger aktiv über die Auslieferungszahlen seiner Marken.



So gibt der Konzern seine Absatzziffern in Zukunft nur noch nach Marken und nach Regionen bekannt, aber nicht mehr kombiniert, teilte Volkswagen am Donnerstagabend in Wolfsburg mit. Die Verkäufe der einzelnen Marken können also nicht mehr nach Region eingesehen werden.

Pressemitteilungen veröffentlicht der Konzern in Zukunft nur noch vierteljährlich statt monatlich. "Die sehr ausgeprägte Konzentration auf den Absatz hat vielfach den Blick auf das Kernziel unserer Unternehmensaktivitäten verstellt", begründete Volkswagen, dies sei der Erhalt und Ausbau der Erträge.

Zuvor hatte die US-Tochter von Volkswagen mit Blick auf den eigenen Markt die Änderung in der Häufigkeit angekündigt./fba/he